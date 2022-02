Expertka odhalila najlepšiu spánkovú polohu pre vaše telo: A tejto sa určite vyhnite

PORTLAND - Nezáleží na tom, koľko hodín spíte, ale ako kvalitne sa vyspíte. Po prebratí by ste sa mali cítiť sviežo a oddýchnuto, no nie vždy to tak aj je. Odborníčka na túto oblasť opísala polohy, ktoré na pokojný spánok zaberajú čo najlepšie. Človek vďaka nim po zobudení necíti žiadne bolesti.

Narwani Aminiová, jedna z popredných špecialistiek na spánok, opísala najlepšie polohy na ležanie, vďaka ktorým sa vyhnete bolesti chrbta a svalov. Pokiaľ nechcete, aby vás bolel chrbát, najlepším výberom je ležanie na boku, uvádza Daily Mail. Chrbtica je vtedy v pokojnej polohe a okrem iného sa znižuje aj tvorba žalúdočných kyselín.

Ideálna poloha

Poloha na boku je najlepšia aj pre mozog. Znižuje riziko vzniku Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby a okrem toho pomáha telu lepšie odstrániť odpadové látky. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že v noci budete pociťovať potrebu ísť na WC, ale ráno sa lepšie vyprázdnite. "Ideálne sa spí na strednom až mäkkom matraci. Nemali by ste cítiť žiadny tlak na vaše boky ani ramená," podotkla Aminiová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vankúš nielen pod hlavou

Na bolesti chrbta zaberá najlepšie vankúš, ktorý si počas spánku umiestnite pod kolená. Pomáha to udržať správnu polohu chrbtice. Tehotné ženy, ktoré v posledných mesiacoch pred pôrodom už ani nevedia, čo je to dobrá poloha, by mali počas spánku ležať na ľavom boku. Pomáha to totiž zmierniť tlak na pečeň. Ostatným ľuďom sa odporúča spať na pravom boku, zaspíte tak rýchlejšie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Určite sa medzi nami nájdu aj jedinci, ktorým sa najlepšie zaspáva na bruchu, no táto poloha patrí podľa odborníčky medzi najhoršie. Po zobudení sa objavujú bolesti chrbta, svalov, kĺbov a najmä krku. "Pokiaľ tento svoj zlozvyk nedokážete alebo nechcete zmeniť, odporúčam položiť vankúše po bokoch tela. Vaša chrbtica bude v správnej polohe počas celej noci," radí Animiová.