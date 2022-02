Mladík zrušil rande na poslednú chvíľu: Kvôli FOTO dievčiny v plavkách... to vážne?!

Sarah Josephinová sa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti TikTok podelila o svoju nedávnu skúsenosť, kedy jej len tesne pred dohodnutou schôdzkou mladík oznámil, že ju ruší. A to všetko pre kus odstávajúcej koži na bruchu. Mladá žena uverejnila časť konverzácie s mužom, ktorý mal o ňu pôvodne záujem. Jeho postoj sa však zmenil po tom, ako mu poslala svoju fotku v plavkách na pláži. "Tento záber bol urobený len nedávno. Bolo 1. januára," vyjadrila sa.

Chlapík jej následne povedal, že tú odstávajúcu kožu po bokoch chápe, pretože sa to zvykne bežne objavovať u žien, ktoré porodili. Sarah mu na to ale odvetila, že je so svojím zovňajškom spokojná a rozlúčila sa so slovami "maj sa".

Mnohí užívatelia uviedli, že Josephinovej reakcia potešila. "Ako lesbička si neviem ani predstaviť, že by ma odrádzalo rande s nejakou ženou len pre jej kilá navyše alebo strie," píše sa v jednom komentári. Jeden muž sa zas divil, že si dotyčný chlap vôbec všimol spomínaný nedostatok. "Aká odstávajúca koža? Nič také tam nevidím".

V ďalšom videu vidno Sarah, ako cvičí v posilňovni. "Jedného dňa môže mať ploché brucho, ale osobnosť človeka nezmení žiadna posilňovňa," skonštatovala. O odplate vraj neuvažuje, pretože by to podľa nej len zvyšovalo negatívnu energiu.