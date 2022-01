VIDEO Vedeli ste, že váš iPhone má tajné tlačidlo! Takto geniálne ho môžete využívať

Možno ani neviete, že váš iPhone má tajné tlačidlo. Ukrýva sa v samotnom logu Apple na zadnej strane telefónu. V nastaveniach je možnosť povoliť funkciu s názvom Back Tap. Jednoduchým dvojitým alebo trojitým poklepaním na zadnú stranu mobilu môžete vykonať viacero funkcií.

Užívateľka TikToku prezradila, ako ona rada používa iPhone prostredníctvom aplikácie Shazam, ktorú vlastní Apple. Najprv zaregistruje zvuk v okolí a identifikuje prehrávanú skladbu. Takže ak počujete pieseň, ktorá sa vám páči, môžete použiť Back Tap na rýchle zaznamenanie skladby a zistenie jej názvu či interpreta. Je to oveľa jednoduchšie ako manuálne načítanie aplikácie. Trvá to len asi dve sekundy.

Ako používať Back Tap na iPhone?

Ak chcete túto funkciu zapnúť, uistite sa, že máte aktualizovaný iOS 14 alebo novšiu verziu. Prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia (angl. Settings > General > Software update) softvéru. Potom prejdite do Nastavení. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na Prístupnosť (angl. Accessibility) a kliknite na "Dotyk" (angl. Touch). Následne prejdite nadol na Back Tap. Budete mať možnosť zapnúť "Dvojité poklepanie" (angl. Double Tap) alebo "Trojité poklepanie" (angl. Triple Tap). Bez ohľadu na to, čo si vyberiete, získate rovnaké možnosti. Kliknutím zobrazíte, ktoré funkcie teraz môžete ovládať dvojitým alebo trojitým klepnutím na zadnú stranu telefónu.

Funkcie zahŕňajú vytváranie snímok obrazovky, zvýšenie, resp. zníženie hlasitosti, zväčšovanie, posúvanie a ďalšie. Napríklad, ak chcete použiť dvojité klepnutie na vytvorenie snímok obrazovky, kliknite na "Dvojité klepnutie" a potom zvoľte možnosť "Skratka Shazam" (angl. Shazam Shortcut) alebo "Snímka obrazovky" (angl. Screenshot). Pomocou rovnakých krokov môžete kedykoľvek funkciu vypnúť. Majte však na pamäti, že táto funkcia nemusí fungovať, ak máte hrubé puzdro na telefón.