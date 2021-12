Vlastníte tento iPhone od Apple? Pozor, o chvíľu vám už bude možno nanič!

Technologický kráľ Apple informoval, že aktualizuje pre svojich zákazníkov tzv. "vintage products", teda zoznam zastaraných modelov. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa to malo týkať modelu iPhone 6 a iPhone 6 Plus, píše The Sun. Od svojho uvedenia na trh v roku 2015 predal Apple desiatky miliónov týchto kusov. Prvý model je údajne "v bezpečí" do roku 2023, no iPhone 6 Plus také šťastie nemá.

Dve hlavné kategórie

Zákazníci, ktorí tento model používajú, sa však nemusia obávať, že im prestane fungovať zo dňa na deň. Akonáhle niektorý model od iPhonu presunie Apple do zoznamu "Vintage" (model sa nevyrába už najmenej päť rokov), od tohto momentu je oveľa ťažšie získať náhradné diely u predajcov či len opraviť drobné poškodenia. Toto obdobie trvá dva roky, potom nasleduje ďalšia fáza, kedy sa model stáva "zastaraným" (model sa nevyrába viac ako sedem rokov).

Modely 6 a 6 Plus sú podľa vyrobcu už príliš staré na to, aby dostali nové aktualizácie pre svoje softvéry. Apple iOS 15 je možné nainštalovať iba na iPhone 6S a novšie modely. Preto by nemalo byť žiadnym prekvapením, že staršie typy iPhonov sa postupne vyraďujú.

Vírusy

Už pri vydaní iOS 13 pred dvomi rokmi bolo jasné, že iPhone 6 je zastaraný, pretože pre túto aktualizáciu nemal podporu. Pre majiteľov starých modelov je to však veľký problém. Ak sa ich telefón nachádza v jednej zo spomínaných rizikových kategórii, nielenže sa nedostanú k novým aktualizáciám, ale hrozí im aj nebezpečenstvo napadnutia vírusmi. Modely 6 a 6 Plus sa začali predávať s kapacitou úložného priestoru do 16 GB, čo je pre štandard v roku 2021 už veľmi slabé. Príkladom je aj nový iPhone 13, ktorý disponuje základnou pamäťou s veľkosťou 123 GB.

Apple ešte formálne nepotvrdil, že iPhone 6 Plus plánuje vyradiť z prevádzky. Faktom ale je, že nedostáva od spoločnosti žiadne atualizácie a nie je možné si ho zakúpiť u žiadneho autorizovaného predajcu. Mali by ste preto zvážiť, aké modely vám vybiehajú v inzerátoch. Aj keď cena môže byť lákavá, po zakúpení môžete zistiť, že už žiadnu podporou nezískate. Poskytujeme vám preto oficiálny zoznam vyradených produktov od Apple.