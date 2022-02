VIDEO Masírujete bábätku bruško, keď mu chcete uľaviť? Chyba! Lekárka odporúča tento trik

Štvornásobná mamička Danielle Manton-Kellyová spolu so svojím synom navštívila osteopatičku Lucy a podelila sa o trik, ktorý pomôže každému bábätku s problémami s plynatosťou. V nedávnom videu, ktoré má už takmer tri milióny videní, Lucy vysvetľuje, že krúživý pohyb po brušku dieťaťa vôbec nepomáha pri zbavovaní sa plynu. Namiesto toho by podľa nej mali rodičia dieťaťom trochu pohýbať. A ukazuje aj ako. Uchopí dieťa v strede za panvu a potom ním pomaly pohybuje v smere hodinových ručičiek.

"Ak brušká nedostanú príležitosť rozhýbať sa, mlieko sa tam môže pohybovať príliš pomaly a potom môže fermentovať a vytvárať plyny, čo je bolestivé," vysvetlila odborníčka. Rovnako vraj pomáha napodobňovať pohyb ako na bicykli s nohami bábätka či hýbať nohami hore a dole.

Rodičia sú za tieto rady veľmi vďační. "Úprimne povedané, vyzerá to tak, že by to bolo dobré aj pre mňa," komentoval video jeden užívateľ. Ďalšia osoba zavtipkovala, že to skúsi so svojím 372-mesačným priateľom, na čo Danielle odpovedala slovami: "S tým opatrne."