Šéfkuchárka upozorňuje na chyby, ktoré robia ľudia pri varení volského oka: Pozor na ne!

Príprava volského oka patrí k tým najjednoduchším receptom, ktorý zvládnu aj malé deti. V dospelosti si ho zas mnohí pripravujú najmä vtedy, keď potrebujú uvariť niečo rýchle a jednoduché. Šéfkuchárka Yasmeen AlSawwafová má však na túto záležitosť iný názor a hovorí, že ľudia robia pri jeho príprave veľa chýb a uberajú tak na jeho kvalite.

Prvou z nich je to, že vajíčko rozbíjajú priamo nad panvicou. Namiesto toho by ho mali dať najskôr do misky, aby zostal žĺtok vcelku. Základom úspechu sú podľa AlSawwafovej aj nepriľnavé panvice. A nakoniec je to teplota, ktorá by sa pri príprave volského oka mala pohybovať medzi 123 až 137 stupňov.

"Pri vysokej teplote bielka zhnednú a zároveň nebudú dostatočne prepečené. Volské oká by sa mali lesknúť a nemali by mať hnedé škvrny. Bielka musia byť stuhnuté, zatiaľ čo žĺtky by mali byť pripravené podľa vašich predstáv," radí kuchárka.