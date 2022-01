KORONAVÍRUS Po očkovaní treťou dávkou pacienti hlásia nezvyčajný vedľajší účinok

Austrálčania, ktorí dostali posilňovaciu dávku, hlásia vedľajšie účinky, uvádza news.com.au. Nežiaduce účinky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ako bolesť hlavy, zvýšená teplota, únava či zimnica, sú všeobecne známe. V Austrálii sa však po tretej dávke objavuje čoraz častejšie opuch lymfatických uzlín.

Lymfatické uzliny sú malé žľazy, ktoré filtrujú lymfu, číru tekutinu, ktorá cirkuluje lymfatickým systémom. Keď baktérie a vírusy prechádzajú lymfatickými kanálmi, zastavia sa v lymfatickej uzline. Tu sa stretávajú s infekciou alebo chorobou, hromadia sa v nich zvyšky, ako sú baktérie a mŕtve alebo choré bunky. V celom tele sú stovky lymfatických uzlín, nachádzajú sa najmä na krku, v podpazuší, hrudníku, bruchu a v oblasti slabín.

V nedávnej správe od Therapeutic Goods Administration (TGA) sa píše, že zväčšené (opuchnuté) lymfatické uzliny boli najčastejším nežiaducim účinkom po očkovaní posilňovacou dávkou. Z dva a pol milióna podaných tretích dávok vakcíny v Austrálii sa do druhého januára 2022 objavilo približne 600 takýchto hlásení. "Zväčšenie lymfatických uzlín býva veľmi častým príznakom všetkých vakcín, ktoré posilňujú imunitný systém," uviedlo TGA.

Porovnanie vakcín

V prípade vakcín od spoločnosti Pfizer uviedlo asi päť percent ľudí, že po tretej dávke sa im zväčšili lymfatické uzliny. V prípade prvej, resp. druhej dávky to bolo len jedno percento. U Moderny sa objavili nežiaduce príznaky po tretej dávke u desiatich percent ľudí. Treba však poznamenať, že po očkovaní sa v blízkosti miesta vpichu môže objaviť opuch. Platí to aj pre podpazušie, kde sa nachádza veľký zhluk lymfatických uzlín.

Vakcíny proti COVID-19 obsahujú spike proteíny, ktoré sa po aplikácii do tela začnú hromadiť. Následne sa prenášajú do lymfatických uzlín, kde začnú reagovať biele krvinky. Imunologička z inštitútu Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) Joanna Groomová vysvetlila, že podobné príznaky sa objavujú aj v prípade iných vakcín, napríklad proti chrípke. Navyše sa predpokladá, že u niektorých ľudí sa spustí veľká reakcia imunitného systému, čo môže viesť k rôznym zápalom. Austrália už uvažuje o nasadení štvrtej dávky. Mohla by tak nasledovať Izrael, kde sa tento proces aplikuje už od začiatku roka. Štvrtá dávka je však určená len pre zdravotníkov a ľudí s oslabenou imunitou.