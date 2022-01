VIDEO Mamička prezradila, ako naučila syna chodiť na nočník: Trik, ktorý vraj zaručene funguje

SYDNEY - Mamičky majú okrem každodenných domácich povinností aj jednu veľmi dôležitú úlohu. Naučiť svoje dieťa, aby začalo chodiť na nočník. Niekedy to ide ľahko, inokedy sa zas z toho stáva takmer nesplniteľná úloha. Jedna Britka však prišla na skvelý nápad, ako svojho syna odnaučiť od plienok.

Prebaľovanie patrí medzi najčastejšie úlohy spojené so starostlivosťou o dieťa. Jedna mamička sa na TikToku pochválila svojím šesťmesačným synom, ktorý už začal chodiť na nočník. Ako to dokázala? Vo svojom videu spomína, že teraz má jej dieťa už jeden rok a takmer vždy dokáže použiť nočník.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Zábava, nie povinnosť

Ako sa vyjadrila, syna posadila na nočník každý deň na dve až tri hodiny, ráno po zobudení a po každom jedle. Okrem toho sa postarala aj o to, aby bol čas strávený na toalete skôr o zábave než o stresoch alebo nátlaku. "Vždy, keď som ho posadila na nočník, dala som mu hraciu knihu, ktorá vydávala zvuky zvierat." Okrem toho spomenula, že je dôležité, aby malo dieťa buď látkové plienky alebo iný druh špeciálnej spodnej bielizne. Dieťa totiž potom cíti, že sa pocikalo.

Videá tejto mamičky sú čoraz populárnejšie. Mnohí rodičia jej závidia, že už nemusí prebaľovať a kupovať stále nové plienky. "Ako je to vôbec možné? Moje dieťa má už jeden rok. Musím ho to čo najskôr naučiť," znel jeden z komentárov. Pre iných je to však len práca navyše: "Zbytočná strata času. Radšej budem kupovať plienky, kým sa samo nenaučí chodiť na nočník," poznamenala jedna žena.