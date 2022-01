VIDEO Partia oslavovala Silvestra, keď zrazu na oblohe zbadali podivný úkaz: Ale veď to je...!

Užívateľ vystupujúci pod prezývkou Vaultteam6 zverejnil video zachytávajúce tri svetlá pohybujúce sa v trojuholníkovej formácii po oblohe. Zdá sa, že formácia je súčasťou tmavého, špicatého objektu, ktorý sa pohybuje zľava doprava. Video bolo neskôr zdieľané v UFO fórach na Reddite, kde niektorí uviedli, že lietajúci objekt využíval svoje maskovacie schopnosti.

"Trojuholníkové plavidlo, ktoré vidíme, je NAŠE, náš pokus o spätné inžinierstvo. Majú úplnú kontrolu nad frekvenciou a maskovacími schopnosťami," uviedol jeden z užívateľov Redditu. "Videl som niečo podobné," poznamenal ďalší. Nie každý sa však dal presvedčiť; skeptici sa domnievajú, že išlo o obyčajné lampióny.

V máji 2021 živé vysielanie Medzinárodnej vesmírnej stanice zachytilo žiarivé trojuholníkové "UFO". Na videu vidno sériu malých svetiel, ktoré sa pohybujú v trojuholníkovej formácii. Zábery boli pôvodne odvysielané na kanáli ISS HD Earth Viewing Experiment.

Zdroj: Getty Images

"Toto je jeden žiariaci objekt. Tento objekt má štyri silné žiariace oblasti, každý jeho roh žiari a stred jeho prednej časti tiež žiari, čo je podľa mňa buď časť kokpitu, alebo časti pohonu," povedal Scott C. Waring z youtubového kanálu UFO Sightings Daily pri analýze videa. "Verím, že je to stopercentne mimozemské. Nemôžete ignorovať fakty, ktoré sú priamo pred nami, a toto zaznamenala multimiliardová kamera na Medzinárodnej vesmírnej stanici. To je nepopierateľný dôkaz zaznamenaný samotnou NASA na živú kameru," dodal.