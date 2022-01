VIDEO Mladík sa ide od hanby prepadnúť pod zem: Keď zistíte, čo mu mama našla pod posteľou...

NEW YORK - Tínedžeri sa vo väčšine prípadov nechcú baviť so svojimi rodičmi o sexe. Najmä chlapci to berú ako niečo trápne. Keď však rodičia objavia v izbe svojho syna sexuálnu hračku, ide do tuhého. Ešte trápnejším sa takýto moment stáva vtedy, keď sa to začne riešiť v skupinovom rodinnom čete.

Dvadsaťročný Tom Williams bol zdrvený po tom, ako mu mama našla sexuálnu hračku, ktorú si schoval pod posteľ vo svojej izbe. Mladý chalan mal proste smolu, pretože hračka bola ukrytá na mieste, kde by ju hľadal len málokto. Akoby to nestačilo, mama si to nenechala pre seba a spomenula to v rodinnom čete na sociálnej sieti. "Tom, môžem sa zbaviť tej umelej vagíny, ktorú máš pod posteľou? Hľadala som len posteľné obliečky."

Mladík ostal šokovaný a nevedel, čo robiť. O svoj trápny príbeh sa podelil na TikToku, kde sa v momente začali objavovať vtipné komentáre. "Tom preboha, aspoň si to zabaľ do ponožiek, keď už máš niečo také v izbe," hlásil jeden. Mnoho ľudí s Williamsom súcitilo a prejavili mu sympatie. "Zosmiešnila ťa pred celou rodinou, to je strašné!" objavilo sa v jednom komentári. Iní užívatelia zas Tomovi poradili, aby si sám začal meniť posteľné obliečky. V takom prípade by mu pod posteľou nikto nič nenašiel.