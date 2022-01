Dievčina počas letu zistila, že je pozitívna na KORONAVÍRUS: Neuveríte, ako strávila ďalších päť hodín

Marisa Fotieová sa ocitla práve v takejto situácii. Z Chicaga odletela 20. decembra. Cesta z USA na Island nepatrí medzi najkratšie. Do lietadla vstúpila s negatívnym výsledkom na COVID-19, no počas letu ju rozbolelo hrdlo. Myslela hneď na to najhoršie, a tak si spravila rýchlotest. Ten bol už pozitívny. Učiteľke z Michiganu vyšli jasné dve paličky.

Namiesto toho, aby začala panikáriť, spravila asi to najlepšie, čo v danej chvíli mohla. Ak je niekto pozitívny na prítomnosť koronavírusu, je dôležité izolovať sa od zdravých ľudí. Presne to spravila aj Marisa. V záujme ochrany 150 cestujúcich a posádky spoločnosti Icelandair sa rozhodla, že sa zamkne na toalete. Od pristátia na Islande to však bolo ešte päť hodín. O svojom zážitku porozprávala na TikToku.

"Počas letu som si spravila rýchly test. Do dvoch sekúnd mi vyšiel pozitívny výsledok. V lietadle bolo 150 cestujúcich. Strašne som sa bála, že niekoho nakazím." Hovorila aj o svojej izolácii na WC, ktorá sa dala vydržať vďaka starostlivosti letušky Ragnhildur Eiríksdóttirovej. "Doslova sa o mňa starala. Neustále ma kontrolovala, či mám počas celého letu dostatok vody aj jedla."

Po pristátí v Reykjavíku musela ísť Marisa do karantény, ktorú strávila v jednom z miestnych hotelov. Starostlivosť letušky sa však ešte ani vtedy neskončila. Keďže už bolo jasné, že mladá žena bude musieť byť v karanténe aj počas Štedrého dňa, Ragnhildur jej kúpila ruže, vianočný stromček so svetielkami aj nejaké sladkosti.