Uznávaný imunológ varuje zaočkovaných ľudí: Toto určite nerobte počas osláv Nového roka!

NEW YORK - Ak sa plánujete po oslave Nového roku stretnúť so svojimi blízkymi, uistite sa, že sú všetci očkovaní. Hlavný poradca Bieleho domu pre pandémiu varuje, že neočkovaní jedinci by sa nemali zúčastňovať zhromaždení. Môžu totiž rýchlejšie šíriť variant omikron, ktorý je infekčný aj pre očkovaných.

Počas rozhovoru z 21. decembra v televízii MSNBC poradca Bieleho domu Anthony Fauci diskutoval o sviatočných oslavách uprostred rýchlo sa šíriaceho variantu omikron. Odborník na infekčné choroby v tejto súvislosti varuje zaočkovaných ľudí pred pozývaním nezaočkovaných príbuzných a priateľov na spoločné stretnutia. "Myslím si, že práve teraz máme dočinenia s dostatočne vážnou situáciou na to, že ak je niekde neočkovaná osoba, povedal by som: ‚Je mi to veľmi ľúto, ale tentoraz nie. Možno inokedy, keď sa toto všetko skončí‘," povedal Fauci reportérke Alicii Menendezovej.

Odkedy sa objavil variant omikron, Fauci jednoznačnejšie neodporúčal mať na sviatočných stretnutiach nezaočkovaných ľudí. "Ľudia by mali, ak pozvú známych k sebe domov, v podstate žiadať, aby sa preukázali, že sú očkovaní, alebo aby čestne a v dobrej viere vyhlásili, že boli zaočkovaní," uviedol v rozhovore pre Washington Post Live.

Spolu s riaditeľkou Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyvou na tlačovom brífingu Bieleho domu tesne pred Vianocami zopakovali, že najbezpečnejším spôsobom, ako osláviť Vianoce a Nový rok, je očkovanie, vakcinácia posilňovacou dávkou a stretávanie sa výlučne s ostatnými očkovanými. Podľa Fauciho však ani posilňovacia dávka nie je dostatočne bezpečným ochranným opatrením na to, aby sa v tejto sezóne konalo veľké stretnutie. Omikron môže totiž infikovať očkovaných aj neočkovaných ľudí, no tí, ktorí nie sú vakcinovaní, sú určite viac ohrození.

Zdroj: Getty Images

Predchádzajúci výskum ukázal, že neočkovaní ľudia, ktorí sa nakazia, môžu šíriť vírus ľahšie a dlhšie ako tí, ktorí podstúpili vakcináciu. To je podľa Fauciho ešte väčší dôvod na to, prečo by sa neočkovaní ľudia mali dať zaočkovať a nenavštevovať zhromaždenia. "Je to najlepšia vec pre vás a vašu rodinu, ale aj pre vašu spoločenskú zodpovednosť, aby ste sa nestali prostriedkom na šírenie vírusu na niekoho iného, kto môže byť veľmi zraniteľný," dodal uznávaný imunológ.