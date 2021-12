FOTO Žena (28) sa chcela otestovať na covid: Otvorila samotest a... neuveríte, čo nechutné v ňom našla

Dvadsaťosemročná Forteová sa chcela otestovať na covid. Po otvorení samotestu zakúpeného v lekárni však takmer onemela. Na dne jednej z testovacích ampuliek bol totiž skrútený malý čierny slimák. "Vytiahla som jednu z liekoviek a okamžite som zbadala niečo čierne. Rýchlo som pochopila, čo to je. Bol stlačený a, našťastie, sa nehýbal," hovorí. Soph nezostávalo nič iné, iba testovaciu sadu vyhodiť.

Po počiatočnom šoku sa pozrela na celú situáciu z humornej stránky. "Akokoľvek je to nechutné, pripadá mi to celkom vtipné. Netuším, ako tam vôbec mohol skončiť slimák a v ktorom bode výroby sa to stalo," dopĺňa. Zatiaľ to vyzerá tak, že spoločnosť Flowflex balila súpravy na svojom dvore. Možno dostala mimoriadne veľkú zákazku a musela preložiť niektoré operácie mimo laboratória. Britka z incidentu neobviňuje zdravotníkov, pretože sú v súčasnej situácii veľmi vyťažení. "Neviem, čo sa stalo alebo ako. Ale sledujte testy na covid!" dodáva Forteová.

Flowflex sa k prípadu zatiaľ nevyjadril. Prítomnosť slimáka v testovacej súprave je však veľmi zaujímavá, pretože tieto živočíchy vyhľadávajú skôr prostredie s vysokou vlhkosťou. Tento si pri hľadaní skrýše zrejme neprečítal návod na použitie.