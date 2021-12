VIDEO Blondínka cvičila vo fitku, kolega za ňou ju totálne dorazil: Keď videla, čo robil... UF!

Pred štyrmi rokmi si TikTokerka Dani spravila kurz osobného trénerstva. Nedávno, keď cvičila v posilňovni, sa rozhodla, že samú seba pri tom nakrúti na video. Na jej veľké zdesenie však kamera okrem nej zachytila aj to, ako jej ženatý kolega detailne fotil zadok, zatiaľ čo ona bola otočená chrbtom k nemu. Na videu vidno, ako za ňou stojí kolega z práce, ktorý potom vytiahne telefón. Tvári sa, že si prezúva topánky, no potom sa presunie na zem a vyfotí Danin zadok. Keď je so svojimi zábermi spokojný, odloží mobil nabok a opäť zameria svoju pozornosť na topánky. V tom momente žena zdvihne zrak a vidí muža, o ktorom tvrdí, že sa v jeho prítomnosti vždy cítila nepohodlne, ako stojí za ňou. "Čo sa deje? Si v mojom videu," povedala mu.

V nasledujúcom videu 25-ročná Američanka vysvetlila, že si v ten večer všimla kolegu pri fotografovaní, keď si spätne prezerala video. "Mal veľmi koketnú povahu, predpokladala som, že sa možno takto správal ku každému. Tento muž ma tak trochu zneisťoval. Netušila som, čo robí. Cítila som sa nepríjemne, pretože som vedela, že je za mnou, ale nevedela som, že si ma fotí," uviedla.

Následne poslala video svojmu šéfovi a čakala, že nejako zareaguje. "Nikdy som mu nenavrhla, aby ho vyhodil. Pokiaľ viem, chvíľu tam ešte pracoval. Nakoniec som odišla ja; nielen kvôli tomu, ale aj kvôli niekoľkým ďalším veciam. Nemohla som byť s tým chlapom," poznamenala Dani. Neskôr jej bývalý kolega poslal textovú správu, v ktorej uviedol, že veľmi ľutuje to, čo urobil a tvrdil, že fotografiu okamžite vymazal. Užívatelia Dani navrhli, že video mala poslať jeho manželke. "Šéf ho mal vyhodiť bez ohľadu na to, či ste o to žiadali alebo nie," napísala jedna osoba.