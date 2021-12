VIDEO Rodičia zdobili vianočný stromček: Keď neskôr zbadali, čo sa skrýva medzi ozdobami, striaslo ich

Rob a Marcela Wildovci zo Západného Kapska nestrácali čas a zavolali profesionála po tom, čo minulý týždeň vo svojom dome v Južnej Afrike objavili jedného z najjedovatejších hadov. Skrýval sa medzi pozlátkami a ozdobami na vianočnom stromčeku. Keď ho v ten deň zdobili, všimli si, že ich mačky uprene hľadia na vetvy. "Hľadeli na strom a moja žena povedala, že je tam asi niekde ukrytá myš," uviedol Rob pôvodom z Veľkej Británie, ktorý sa do Afriky presťahoval so svojou manželkou z Kostariky pred osemnástimi rokmi.

Čoskoro však objavili celkom iné zviera, ktoré sa na nich zo stromu pozeralo. "Vtedy som nevedel, čo to je, ale potom som si vygúglil, aké hady žijú v našej oblasti a okamžite som si uvedomil, že je to bojga africká. Pomyslel som si: ‚Svätý Mojžiš, toto je kráľ všetkých jedovatých hadov‘," pokračuje 55-ročný Wild.

Bojga africká je známa ako plachý druh, ale je jedným z najjedovatejších v Afrike. Jej jed môže byť už v malých množstvách pre človeka smrteľný. Lapač hadov Gerrie Heyns potvrdil, že ide o bojgu, keď krátko nato dorazil do domu Wildovcov v meste Robertson. Išlo o samicu dlhú asi meter a pol. Rodine ešte pred svojím príchodom odporučil, aby sa držala ďalej od stromu, ale aby hada sledoval. Heyns na odchyt hada použil veľké kliešte, ktorými ho premiestnil na podlahu, kde sa s ním ľahšie manipulovalo.

"Akonáhle som to mal pod kontrolou, rodina sa prišla pozrieť na hada. Nesnažil sa hrýzť ani brániť, pretože som mu na to nedal dôvod. Desivý moment sa pre deti zmenil na vzrušujúci moment," skonštatoval Gerrie. Následne bojgu vložil do hadej trubice a vzal si ju domov, kde ju dočasne umiestnil do výbehu pre hady. Neskôr hada vypustil späť do voľnej prírody. Na pozemok Wildovcov sa pravdepodobne dostal pri hľadaní potravy, vody a úkrytu. Keď zaregistroval pohyb, zrejme sa pokúsil ujsť do najbližšieho úkrytu, ktorým bol strom.