Sexuologička spomína na bizarný prípad: Neuveríte, čo urobil pacient so svojím penisom

LONDÝN - Návšteva odborníka v oblasti sexuálneho zdravia môže niektorých ľudí priviesť do rozpakov. Jedna zdravotná sestra z tohto odboru prezradila, že už presne vie, kedy pacienti klamú. Koľko partnerov/partneriek ste už mali? Spali ste už s niekým, kto bol rovnakého pohlavia? Toto sú len príklady otázok, ktoré sa pýtajú všetkých pri rutinnej prehliadke.

Niekedy je pre nás ťažké odpovedať pravdivo, najmä keď ide o intímne záležitosti. Pokiaľ však ide o naše sexuálne zdravie, je nevyhnutné, aby sme odpovedali pravdivo. Karishma Raiová pracovala ešte nedávno ako zdravotná sestra v sexuologickej poradni. S čitateľmi britského denníka The Sun sa podelila o to, prečo je tak dôležité viesť otvorené a pravdivé rozhovory s lekármi a sestrami, ktorí sú tu na to, aby človeku pomohli. Najhoršie situácie sú totiž pre nich tie, keď zo skúsenosti vedia, že pacient klame.

Základom je nehanbiť sa. Pre Karishmu bol každý deň jedinečný. "Ľudia prichádzajú na kliniku so širokou škálou emócií, od viny, úzkosti, strachu až po hanbu. Keď sa mi potom otvoria, viem, že sa cítia dosť pohodlne na to, aby sa o svojom probléme mohli rozprávať. Vtedy viem, že sú schopní prijať odo mňa aj rôzne rady," vysvetľuje.

Zdroj: Getty Images

Raiová zvyčajne začínala rutinnou kontrolou sexuálne prenosných chorôb u pacientov, ktorí k nej prišli s vredmi v ústach alebo na genitáliách. Keď sa zistila prítomnosť chlamýdií, nasledovala komplikovaná liečba a ďalšie konzultácie týkajúce sa problémov s močením, bolesťami v oblasti panvy či netypických výrastkov na pohlavných orgánoch.

"Popoludní som mala sedenia s pacientmi, ktorí sa chceli rozprávať o rôznych formách antikoncepcie, ktoré naša klinika ponúka, alebo sa len poradiť, aký druh tabletiek je ten najúčinnejší," hovorí sestrička s tým, že ľudia klamú o svojom stave v tejto oblasti, najmä pokiaľ sa ich pýta na to, koľko sexuálnych partnerov mali za posledné tri mesiace a či niekedy mali sex s rovnakým pohlavím. "Je vidieť, keď niekto klame. Reč tela ustupuje a dotyčný/ná sa vyhýba aj očnému kontaktu."

Odlupovala sa mu koža na genitáliách

Karishma raz zažila pacienta, ktorý za ňou prišiel s tým že sa mu odlupovala vrchná časť kože na genitáliách. "Keď som sa ho opýtala, čo sa stalo, tak odpovedal, že mal pohlavný styk s jednou ženou a bál sa, či sa od nej nenakazil nejakou pohlavnou chorobou. Aby sa zbavil všetkých baktérií, tri dni si svoj penis natieral nejakým prípravkom s alkoholom, aby celú oblasť vydezinfikoval," spomína si.

Zdroj: Getty Images

Ľudí, ktorí sa rozhodnú navštíviť kliniku s podobným problémom, preto prosí, aby boli otvorení a úprimní a čo je najhlavnejšie, aby prišli so svojimi problémami čím skôr a nesnažili sa to vyriešiť doma v súkromí. "Lekári, ktorí sa venujú tejto problematike, sú tu v prvom rade na to, aby vám pomohli, nie vás súdili," dodáva Raiová na záver.