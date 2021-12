Pandemická predpoveď Billa Gatesa na rok 2022: Tomuto má byť definitívny koniec!

S väčším počtom úmrtí na COVID-19 v tomto roku než v tom minulom, variantom delta a výzvami s očkovaním bol podľa miliardára Billa Gatesa tohtoročný pokrok ohromujúci. "Podcenil som, aké ťažké je presvedčiť ľudí, aby sa dali očkovať a naďalej používali rúška," uviedol vo svojom blogu. Napriek tomu má však optimistický pohľad na rok 2022.

