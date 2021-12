FOTO Na dvor domu sa vplazil gigantický pytón: Keď uvidíte, čo vyvracal, príde vám zle

Farmár Chalom Suksabai (65) objavil pri bráne svojho pozemku obrovského hada. Upozornili ho na to štekajúce psy. Pokúšal sa ho vyhnať, ale pytón sa namiesto toho vplazil do dvora. Z obavy, že ublíži jeho deťom alebo domácim miláčikom, zavolal Chalom na pomoc miestnu organizáciu na odchyt hadov.

Zdroj: profimedia.sk

Ochranári ho následne odchytili v jednom z vysokých porastov. Hneď si ale všimli, že má vypuklé brucho. A o chvíľu sa aj dozvedeli prečo. Pytón totiž vyvracal mačku majiteľa domu. Podobný incident sa vraj v oblasti nestal po prvý raz.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Ochranári napokon hada strčili do vreca a vypustili vo voľnej prírode. Pre miestnych to bol zážitok, pretože obrovského pytóna muselo držať niekoľko dospelých mužov. Suksabai uviedol, že v oblasti sa nachádza veľa pytónov a tento vyzeral veľmi agresívne. "Naša úbohá mačka. Nebola dosť silná na to, aby sa mu bránila. Nečudujem sa, že ju had dokázal zožrať."