Muž (42) po očkovaní utrpel katastrofickú reakciu: Uväznený vo vlastnom tele, no prečítajte si odkaz rodiny

DAGENHAM - John O'Neill (42) je doslova uväznený vo vlastnom tele. Stalo sa to po očkovaní proti koronavírusu. Štúdie uvádzajú, že sa to môže stať jednému z 50-tisíc ľudí. O'Neillovci však zdôrazňujú, že nechú, aby sa ich príbeh použil na kampaň pre antivaxerov.

Johnovo telo zareagovalo, bohužiaľ, veľmi zle na očkovanie proti koronavírusu. Uväznený vo vlastnom tele ostal po vpichnutí vakcínou AstraZeneca. IT špecialista dostal tzv. trombocytopéniu iba deväť dní po podaní prvej dávky, uvádza jeho rodina na stránke JustGiving. Trombocytopénia sa vyskytuje pri zníženom počte krvných doštičiek (trombocytov). Tento typ krviniek sa zhlukuje a vytvára krvné zrazeniny. V tom lepšom prípade pomáhajú zastavovať krvácanie v mieste rezného poranenia, lenže pokiaľ ste sa neporezali a začnú sa vám vytvárať krvné zrazeniny, je to problém.

“John O'Neill, 42, endured Vaccine-induced Thrombocytopenia and Thrombosis (VITT), induced by the jab, in May and, his family says he has been trapped in his own body since” https://t.co/XNXEB1OVkh — JA (@JAcaliforniaUSA) December 13, 2021

Jeho manželka Vicky sa na spomínanej stránke vyjadrila, že "John je milý muž, ktorý by pre každého spravil čokoľvek. Bol šťastný, že má rodinu, je to typický rodinný typ." Okrem toho jasne napísala, že ani ona, ani John nie sú proti očkovaniu, a preto si neželajú, aby bol ich príbeh zneužitý antivaxermi. O'Neill astmu, rovnako ako jeho syn Mason. Rodina bola preto počas lockdownu veľmi opatrná. Ak niekto trpí pľúcnym ochorením, stáva sa ľahším cieľom ochorenia COVID-19, preto keď už bola pre manželov dostupná vakcína, ihneď sa zaregistrovali na očkovanie. John však zistil, že AstraZeneca, ktorou mali byť obaja zaočkovaní, predstavuje veľké riziko vzniku krvných zrazenín u ľudí s pľúcnym ochorením. "V deň, keď sme sa šli očkovať, mi povedal, že on si nechá vpichnúť AstraZenecu a ja si mám dať Pfizer, aby deťom zostal aspoň jeden rodič. John je teraz veľmi rozrušený, pretože to, čoho sme sa obávali, sa do značnej miery aj potvrdilo," povedala Vicky.

Po prvej dávke vakcíny mal Brit podobné príznaky ako milióny iných ľudí po celom svete. Symptómy chrípky ale po nejakom čase zmizli. Potom sa však začal sťažovať na zimnicu, malátnosť, bolesť v očiach a extrémnu únavu. Privolaní záchranári si najprv mysleli, že má migrénu, no keď oslepol na ľavé oko, bolo jasné, že ide o niečo vážnejšie. Bol preto prevezený do nemocnice, kde sa jeho stav ešte viac zhoršil, až napokon v dôsledku mŕtvice ochrnul na celú pravú stranu tela. Krv sa mu zrážala po celom tele a lekári začali uvažovať, či to nemôže byť dôsledok očkovania.

Keď muža po dlhom pobyte v nemocnici nakoniec prepustili domov, už to nebol ten istý muž. "Oslepol na ľavé oko a ťažko sa mu aj rozpráva. Som matkou dvoch malých detí, starám sa o svojho manžela a musím ešte platiť účty. Bez podpory sa toto nedá zvládnuť," uviedla zdrvená manželka. Johnova sestra preto založila zbierku na stránke JustGiving, kde im ľudia posielajú finančnú pomoc. Vicky je na jednej strane šťastná, no na strane druhej nevie, ako to pôjde ďalej, keďže John je teraz prakticky bez ochrany pred koronavírusom.