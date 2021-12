Výsledky nezvyčajného rebríčka: Bratislava skončila na 13. mieste, predbehla ju Viedeň, Praha

Hoci ide v niektorých mestách o revolučnú zmenu, výskum ukazuje, že vzrastajúca prevaha LED osvetlenia môže poškodiť ľudský zrak, napísal britský server Feel Good Contact (FGC). Takzvané svetelné znečistenie, označované aj ako svetelný smog, môže mať taktiež rušivý vplyv na voľne žijúce živočíchy a rastliny. FGC analyzoval priemerný počet hodín denného svetla, hladinu svetelného znečistenia, úroveň jasu umelých svetiel a počet postov na Instagrame zobrazujúcich mestské osvetlenie a na základe toho vytvoril zoznam najjasnejších miest na svete. Uvádza v ňom Bratislavu aj Prahu.

NAJJASNEJŠIE MESTÁ

1. Rijád, Saudská Arábia

Najjasnejšie mesto na svete je Rijád, ktorý leží uprostred púšte Nafúd - rozľahlej piesočnej pláne pokrývajúcej 103 600 kilometrov štvorcových. Toto blízkovýchodné mesto zažíva dlhé, horúce a jasné letá, ktoré kontrastujú s krátkym zimným obdobím. Priemerne má viac než osem hodín slnečného svetla denne. Finančné centrum Saudskej Arábie je navyše nasvietené pouličným osvetlením, kancelárskymi budovami a každoročným sviatkom svetiel Núr Rijád. To sa, prirodzene, odzrkadľuje na úrovni svetelného znečistenia, ktoré dosahuje takmer 19 milikandelov (mcd) na meter štvorcový.

Zdroj: Getty Images

2. Moskva, Rusko

Ruská metropola je preslávená svojimi vianočnými svetlami. I keď má v priemere len päť hodín denného svetla, mesto je nasvietené množstvom umelého osvetlenia. Svetelný smog je tu tesne nad 20 mcd/m2. Na Instagrame je viac než 11 000 príspevkov označených #MoscowLights (moskovské svetlá), čo dokazuje úspech sviatočných svetelných šou v Moskve.

3. Washington, USA

Metropola USA je vďaka priemerným takmer siedmim hodinám slnečného svetla denne prirodzene presvetlené. Počas Vianoc sa mesto rozžiari širokým výberom svetelných dekorácií. Počas zvyška roka sa o trvalú žiaru nad mestom stará 75 000 pouličných svetiel. Úroveň svetelného smogu vo Washingtone dosahuje takmer 18 mcd/m2, čo je tretia najvyššia hodnota zo všetkých svetových metropolí.

Zdroj: Getty Images

4. Buenos Aires, Argentína

Juhoamerická metropola červeného vína a steakov zaznamenáva necelých sedem hodín slnečného svetla denne, ale mesto je pokryté umelým osvetlením a hladina svetelného znečistenia je štvrtá najvyššia na svete - 12 mcd/m2.

5. Londýn, Veľká Británia

Umiestnenie Londýna v tomto rebríčku je pomerne prekvapivé vzhľadom na to, že je Anglicko často spájané so zamračenou oblohou, dažďom a krátkym letom. Napriek priemerným menej než 4,5 hodinám denného svetla patrí Londýn medzi najjasnejšie mestá sveta. To, čo nedostáva od prirodzeného svetla, doháňa pouličným osvetlením a oslavami - od novoročného ohňostroja až po festivaly, ako je napríklad Illuminature. Svetelné znečistenie je tu tesne nad 11 mcd/m2.

Zdroj: Getty Images

NAJTEMNEJŠIE MESTÁ NA SVETE

1. Bogotá, Kolumbia

V priemere má len niečo málo vyše 3,5 hodiny slnečného svetla denne. Jej svetelný smog má hodnotu necelé tri mcd/m2.

2. Reykjavík, Island

Nie je žiadnym prekvapením, že medzi najtmavšie mestá na svete sa dostal islandský Reykjavík. Síce tu zažívajú obdobia "poludňajšieho slnka", kedy deň môže trvať až 22 hodín a slnko nikdy úplne nezapadne, ale dlhé a temné islandské zimné mesiace znamenajú, že toto mesto má priemerne menej než štyri hodiny slnečného svetla denne. Island taktiež patrí ku krajinám s najnižšou úrovňou umelého osvetlenia.

Zdroj: Getty Images

3. Luxemburg, Luxembursko

Tretím najtemnejším mestom sa stal Luxemburg ležiaci medzi Francúzskom, Nemeckom a Belgickom. Luxemburg má priemerne necelých päť hodín slnečného svetla denne a prekvapivo málo je tu tiež pouličného osvetlenia.

Čo sa týka Bratislavy, tá skončila na 13. mieste "temnoty" s 5,5 hodinami slnečného svetla denne a svetelným znečistením dosahujúcim takmer päť mcd/m2. Metropola našich západných susedov Praha sa podľa údajov FGC umiestnila ako ôsme najtemnejšie hlavné mesto s priemernými 4,5 hodinami slnečného svetla denne a svetelným smogom 5,21 mcd/m2.