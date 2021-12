VIDEO Otec išiel s dcérou na diskotéku: Okamžite sa stal legendou, veď pozrite, čo tam robil!

Talia Schulhofová bola nedávno so svojou rodinou na dovolenke v Madride. Večer si chcela vychutnať nočný život v metropole Španielska a zašla do miestneho klubu, uvádza Daily Star. Otec sa ponúkol, že jej bude robiť doprovod, pretože nechcel, aby išla sama. Obliekol si svoju najkrajšiu košeľu, sveter a nasadil okuliare. Vyzeral ako profesor na strednej škole, no ani to obidvom nezabránilo v tom, aby sa bavili celú noc.

Talia nakrútila svojho otca, ako spieva známy hit od Flo Rida Low. Dvíhal päsť do rytmu skladby, zatiaľ čo sedel na stoličke, čítal a odosielal pracovné e-maily. Stal sa stredobodom pozornosti po sérii niekoľkých trapasov. V jednom momente ho totiž vidno, ako si za barom objednáva diétnu kolu, zatiaľ čo všetci naokolo pijú alkohol, a dokonca sa snažil poslať selfie z diskotéky do rodinného chatu.

Talia však bola ohromená a zavtipkovala, že "otec sa v klube stal hlavnou postavou". Jej video má na TikToku už 10 miliónov videní. Jej otec sa stal tak populárnym, že mnoho ľudí si na TikToku zmenili svoje profilové fotky na jeho selfie z nočného klubu.