KORONAVÍRUS Sestrička šírila absurdné hoaxy: Keď si prečítate, čo si myslí o pandémii, nebudete chápať

Pôsobila ako zdravotná sestra a celú situáciu okolo ochorenia COVID-19 označila za konšpiráciu. Tracey McCallumová (46) z Darvelu šírila v online priestore svoj vlastný výskum. Počas podcastu sa vyjadrila, že radšej obetuje svoju 20-ročnú kariéru, ale o svoje zistenia sa musí jednoducho podeliť s ľuďmi. Keď ju ohľadom toho oslovili novinári, reagovala so slovami: "To, čo sa tam robí, nie je správne, no aby ste nestali spoluvinníkmi, nemôžem vám o tom povedať."

Zdroj: profimedia.sk

McCallumová sa dostala do pozornosti po tom, ako vyhlasovala, že respirátory na tvár pomáhajú šíriť koronavírus a očkovanie proti covidu prirovnávala ku genocíde. Okrem toho podporila liek proti malárii, ktorý užil aj bývalý prezident USA Donald Trump, napriek tomu, že nebol schválený v žiadnej krajine sveta.

Za svoje názory, ktoré zverejňovala na Facebooku v rôznych verejných skupinách, prišla o svoje miesto. Stále však figuruje v databáze Rady pre ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu (Nursing and Midwifery Council) ako registrovaná sestra. Tracey sa však rozhodla, že s ošetrovateľstvom úplne skončí. Momentálne pôsobí ako asistentka chiropraktika.