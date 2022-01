Žena (36) vypila osem šotov vodiek, no stále nebola opitá: Keď zistila prečo, hanbila sa sama pred sebou

PORTSMOUTH - Táto baristka to má v istých momentoch naozaj ťažké. Počas jedného nočného výjazdu nemohla pochopiť tomu, že sa jednoducho nevedela opiť, hoci vypila osem šotov vodiek. Bola síce pod vplyvom, ale žiadny efekt to na jej koordináciu alebo rozprávanie nemalo.

Kelly Windebanková (36) z britského Portsmouthu si jedného večera vychutnávala pocit voľna pri niekoľkých alkoholických drinkoch, píše Lad Bible. S kamarátkou Marie sa rozhodli použiť striekačku Calpol, aby zistili množstvo alkoholu v pohári, kde bola vodka zriedená s kolou. Ani po vyše troch hodinách pitia ale nenastala žiadna zmena. Ani jedna z nich to nevedela pochopiť, no necítili sa vôbec opité.

Kelly sa však potom bližšie pozrela na odmerku a zistila, že si do pohára vyliala pať mililitrov namiesto plánovaných 50. "Robila som si drinky s 2,5 ml alkoholu. Striekačku, ktorú som použila, bola do päť mililitrov, ale ja som si myslela, že to je 50 ml," vysvetlila. Pousmiala sa nad tým, keď si uvedomila, že za tri hodiny vypili s kamarátkou akurát tak dvojlitrovú fľašu diétnej koly, ktorú chceli pôvodne použiť ako "brzdu".

"Vôbec som si neuvedomila, že za tri hodiny by som sa už mala cítiť úplne inak. Ironické na tom celom je, že sama pracujem v bare a robím zákazníkom drinky. Smiali sme sa na tom celé dni," dodala Windebanková