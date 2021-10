Viete, z ktorých alkoholických drinkov sa najmenej priberá? A tento je kalorická bomba!

Nie je nijakým prekvapením, že konzumácia väčšieho množstva alkoholu príliš nepomáha snahe zbaviť sa kíl navyše. Klinická odborníčka na výživu Sarah Di Lorenzoová z austrálskeho Sydney preto vysvetlila, ktoré alkoholické nápoje obsahujú najmenej kalórií.

Bežné alkoholické nápoje:

jeden pohár vína - 160 kalórií

jeden pohár šampanského - 77 kalórií

jeden gin so sódou - 83 kalórií

jedna vodka so sódou - 83 kalórií

jedno štandardné pivo - 144 kalórií

Zdroj: Getty Images

Pravdou však je, že o obsahu kalórií v drinku môžete rozhodnúť sami. Tak napríklad gin s tonikom obsahuje až 183 kalórií, no keď tonik nahradíte sódou, ušetríte sto kalórií. Pokiaľ si vyberiete šampanské namiesto vína, ušetríte až polovicu kalórií.

Jedna dávka tequily obsahuje iba 60 kalórií, takže by mohlo ísť o skvelú alternatívu počas diéty. Ďalším obľúbeným nápojom je Aperol Spritz, ktorý je so svojimi 125 kalóriami, prekvapivo, lepšou voľbou ako pohár vína. Alkohol by ste nemali zapíjať sladkými či sirupovými vodami. Je tiež dôležité dodržať niekoľko ďalších dôležitých pokynov, ako napríklad:

Zdroj: pixabay.com

Večery bez alkoholu

Každý týždeň by ste mali mať minimálne štyri až päť večerov bez alkoholu. To poskytne vašej pečeni odpočinok a zbaví vás zadržiavania tekutín, ktorým ľudia pri pravidelnom požívaní alkoholu často trpia.

Zostaňte hydratovaní

Každý alkoholický nápoj skombinujte s pohárom vody. To pomôže vyhnúť sa zadržiavaniu vody v tele počas nasledujúceho dňa. Môže sa totiž stať, že vaša hmotnosť po konzumácii alkoholu vyskočí hore a vy prepadnete panike, no v skutočnosti ide len o zadržanú vodu. Pitím vody sa okrem iného vyhnete bolestiam hlavy.

Zdroj: Getty Images

Jedzte zdravo

Pri pití sa vyhýbajte vyprážaným jedlám a spracovaným sacharidom. Vytvorte si plán, ako si vychutnať bielkoviny so šalátom alebo zeleninou. Keď pijete alkoholické nápoje, organizmus sa spomaľuje, pretože sa pokúša detoxikovať alkohol, takže spravidla máte chuť na potraviny s vysokým obsahom tukov a uhľohydrátov. To je dôvod, prečo priberáte, keď pijete príliš veľa; zvýšená konzumácia alkoholu totiž znamená zvýšenú chuť na nezdravé jedlá, kvôli ktorým ide ručička na váhe hore.