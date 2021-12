Muž (38) náhle začal trpieť triaškou a dezorientáciou: Absolútne nechutný objav v jeho mozgu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BOSTON - Prípadová štúdia zverejnená v časopise The New England Journal of Medicine zdokumentovala prípad pacienta, ktorého priviezli do nemocnice v Massachusetts. Bol dezorientovaný a mal triašku. Séria vyšetrení odhalila, že príčinou tohto stavu bol parazit, ktorého prítomnosť v tele sa zvyčajne prejavuje stratou hmotnosti. Tento muž však trpel inými príznakmi.