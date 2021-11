Antivaxer obťažoval zákazníkov v reštaurácii: Dramatické VIDEO! Vrátili mu to aj s úrokmi

Vidieť ľudí, ktorí majú ústa a nos prekryté rúškom alebo respirátorom, je v súčasnosti kvôli pandémii koronavírusu bežné všade na svete. Je to totiž jeden z najúčinnejších spôsobov, ako sa dá zabrániť šíreniu nákazy.

Napriek tomu sa neustále objavujú odporcovia rúšok. Príkladom je tento muž, ktorý sa kvôli údajnej diskriminácii poriadne nahneval. Nie je jasné, kde sa reštaurácia v tomto konkrétnom videu nachádza, ale zo situácie vyplynie, že aj tu platí povinnosť nosiť rúško. Muž bez ochrany tváre sa voči tomu ohradil a slovne napadol zamestnankyňu reštaurácie. Následne sa zdá, akoby sa nakoniec rozhodol odísť, no vzápätí sa otočil a oslovil jedného zo zákazníkov. Strčil doňho oboma rukami a v tom momente sa do hádky zapojilo množstvo ďalších ľudí v reštaurácii.

anti-masker threatens a woman, pushes an older guy, all while threatening to “fuck them up,” then gets punched in the face and cries about “assault” - very satisfying pic.twitter.com/9idiEXN5oq