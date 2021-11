Otrasný prípad zo Slovenska: Lekárka burcovala proti očkovaniu, na dverách mala zubatú, teraz je mŕtva!

Všetko odštartoval príbeh ženy, ktorá sa zverila na sociálnej sieti s tým, že ešte v apríli tohto roka prišla „zhrozená“ od obvodnej lekárky svojej 80-ročnej tety. Doktorke totiž visel na dverách plagát s vyobrazením známej postavy zubatej z kultovej rozprávky Perinbaba. Dopísané k nemu však bolo, že sa volá "ASTRA-ZENECA PFIZERová.

Na dverách jej ordinácie bolo tiež prirovnanie, ktoré hovorilo o tom, že nechať sa očkovať proti koronavírusu iba preto, aby ste mohli cestovať alebo sa zúčastňovať kultúrnych akcií, je to isté, ako sa nechať dobrovoľne zmrzačiť, aby ste mohli parkovať na mieste pre invalidov.

Zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR

Žena tiež uviedla, že lekárka ju "spucovala" za to, že dovolila vystaviť svoju tetu "pfizerovským hamižníkom." Tiež ju upozornila na to, že 80-ročná dôchodkyňa zaručene do dvoch týždňov zomrie na následky očkovania.

Tým však príbeh neskončil a jeho pokračovanie je skutočne tragické. "Nuž, je novembre 2021, v márnici spočíva telo 60-tničky, obvodnej lekárky z Banskej Bystrice neočkovanej antivaxerky," duviedla žena, ktorá mala s lekárkou pred pár mesiacmi negatívnu skúsenosť. Zomrieť mala podľa jej tvrdení práve na koronavírus. "Od pondelka 8. 11. 2021 budú v čiernom pozostalí pani doktorky a tiež cely okres Banská Bystrica, keďže zosnulá nebola jediná antivaxerka v okrese. A žiaľ, nebude ani jediná mŕtva kvôli vlastným konšpiráciám a podozrievavosti," dodala.

Zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR

To, že lekárka zomrela, potvrdila aj polícia. "Na základe vášho upozornenia sa nám podarilo overiť informáciu, podľa ktorej zomrela obvodná lekárka zo stredného Slovenska. V ambulancii mala plagáty odrádzajúce od očkovania," uviedli.

Facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom ešte 3. novembra informovala, že obvodná lekárka E. D. "bola hospitalizovaná na oddelení ARO v Roosveltovej nemocnici, kde na následky Covidu19 aj zomrela."

Oficiálne však dôvody úmrtia bankobystrickej obvodnej lekárky uvedené nie sú.