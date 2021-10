Nechutné priznanie mladíka: Moja priateľka sa sprchuje raz za dva týždne, ten smrad sa nedá zniesť

Na Reddite sa objavil príbeh mladíka, ktorý šokoval mnohých užívateľov. "Moja priateľka sa sprchuje iba raz za dva týždne a ja už nemôžem vydržať ten zápach," napísal. Uviedol aj to, že smrad šíriaci sa z jej tela ho donútil opustiť spálňu a radšej prespáva na pohovke. S priateľkou sú už tri roky, ale o jej chladnom vzťahu k hygiene sa dozvedel až vtedy, keď sa k nej nasťahoval. Údajne sa s ňou pokúsil o tom porozprávať, ale ona sa bránila a odvrkla, že jej hygienické návyky nie sú jeho vec.

Zdroj: Getty Images

Predtým, ako začali spolu bývať, tak vraj vôbec nesmrdela. "Príležitostne som ucítil bežný ľudský pach, ale nič výnimočné. Niekoľko mesiacov som sa s tým snažil žiť, ale mám už toho dosť," posťažoval sa. Keď priateľke vysvetlil, čo mu prekáža, nahnevala sa.

Po zverejnení príbehu sa väčšina ľudí zhodla v tom, že hygienické návyky tejto dievčiny sú problém a ani oni by nevydržali žiť s niekým, kto sa sprchuje tak zriedka. "Aj ľudia, ktorí absolútne neznášajú hygienu, sa sprchujú častejšie - raz každé tri či štyri dni. Raz som sa nesprchovala tri dni, pretože som to pri deťoch jednoducho nestíhala. Bol to naozaj hrozný pocit. Ale dva týždne sú úplne cez čiaru," napísala jedna žena. Druhý užívateľ poznamenal, že sa sprchuje dvakrát denne. "Neviem si predstaviť, aká špinavá a smradľavá musí byť, keď sa sprchuje tak málo."