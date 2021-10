Zaručene pomôžu: POTRAVINY a NÁPOJE, ktorými urýchlite zotavenie sa z covidu

BRATISLAVA - Mnohých covidových pacientov prenasledujú zdravotné komplikácie ešte dlho po prekonaní ochorenia. Ich rekonvalescenciu môže posilniť a urýchliť správny výber potravín, nápojov a výživových doplnkov, ktoré by mali títo pacienti zaradiť do svojho každodenného jedálnička.

Zásobovanie tela správnymi živinami a vitamínmi môže pomôcť postcovidovým pacientom urýchliť ich regeneráciu po prekonaní koronavírusovej infekcie. Pomôcť im môže už to, že zaradia do svojho jedálnička osvedčené zložky, ktoré pomáhajú posilňovať imunitný systém aj po prekonaní iných vírusových ochorení.

Potraviny bohaté na vitamín C, zinok, horčík a vápnik

Vitamín C a zinok sa používajú pri liečbe prechladnutia a nádchy už celé desaťročia. Nezabránia síce vzniku ochorenia, ale veľmi pomáhajú pri zmierňovaní jeho symptómov. Denné odporúčané množstvo vitamínu C pre ženy je 75 mg a pre mužov 90 mg. Medzi potraviny bohaté na tento vitamín patria pomaranče, červená paprika, brokolica, jahody, ananás a kiwi. Pri zinku je odporúčaná denná dávka pre ženy osem miligramov a pre mužov 11 mg. Zinok sa nachádza v kešu orieškoch, fazuli, ustriciach a hovädzom mäse. Ženy by tiež mali denne skonzumovať 310 mg horčíka, pri mužoch je to 420 mg. Horčík sa nachádza najmä v avokáde, arašidovom masle, čiernej fazuli, špenáte či mandliach. Odporúča sa tiež konzumácia ženšenu a cesnaku.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Výživové doplnky

Napriek tomu, že môžete získať veľa živín zo zdravej a vyváženej stravy, niekedy je potrebné zaradiť do jedálnička aj výživové doplnky. Okrem toho sa odporúča konzumácia ženšenu a cesnaku, ktoré vám pomôžu skrátiť trvanie a závažnosť symptómov ochorenia.

Zdroj: Getty Images

Voda, vývar a čaj bez kafeínu

Okrem správneho stravovania je dôležitý aj príjem dostatočného množstva tekutín. Hydratácia pomáha pri boji proti akejkoľvek infekcii alebo vírusu. Predísť možnej dehydratácii môžete konzumáciou vody, čaju a vývaru. Zabudnite však na sladké sýtené nápoje, pretože môžu oslabiť váš imunitný systém a oddialiť zotavenie. Medzi ďalšie nápoje, ktorým sa treba počas choroby vyhýbať, patrí káva, alkohol a ovocné šťavy.