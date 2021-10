Silné slová Trumpovho syna: Prázdne regály v obchodoch! USA mu začínajú pripomínať Československo

USA podobne ako mnoho ďalších krajín v nadväznosti na koronavírusovú krízu zažívajú problémy s dodávkami najrôznejšieho tovaru od stavebných materiálov po lieky. Nedávny článok časopisu The Atlantic v tejto súvislosti hovorí o "nedostatku všetkého", zatiaľ čo vo vysielaní amerických televízií sa objavujú fotografie vyprázdnených políc v obchodoch.

Zdroj: profimedia.sk

Trump junior v utorok situáciu komentoval v rozhovore s bývalým poradcom svojho otca Sebastianom Gorkom. "Začíname teraz v Amerike vídať ony prázdne regály, ktoré som v 80. rokoch zažil vo vtedajšom komunistickom Československu," povedal syn amerického exprezidenta.

Junior compares the situation in the US now to the hardships he endured during his childhood, waiting in line for bread in communist Czechoslovakia. (I’m not joking). pic.twitter.com/vUc9FIXLgn