Na WC počas letu zomrel pasažier! Viac vás ale zarazí reakcia cestujúceho

Užívateľ Redditu prehovoril o mimoriadne nepríjemnom zážitku počas nedávneho letu a svojej podivnej reakcii na celú záležitosť. "Včera som absolvoval hodinový let, bola to posledná časť cesty trvajúcej celý deň. Na tomto lete zomrel jeden pasažier a ja som bol tým, kto zistil, že je mŕtvy," začína svoje rozprávanie.

Mladík si zhruba v polovici letu všimol, že na toaletu mier jeden starší pán. Vyzeral tak, že si ruku drží na hrudi. Po chvíli sa vybral na WC on sám, ale záchod bol stále obsadený spomínaným seniorom. Nenápadne na to upozornil letušku, pretože začal mať zlý pocit, že s mužom nie je niečo v poriadku. A mal, bohužiaľ, pravdu; cestujúci už odtiaľ živý nevyšiel. Mladík na toto zistenie zareagoval tak trochu prekvapivo a veľmi sa nahneval. "Moja reakcia na jeho smrť bola naozaj hlúpa, bral som to tak, že s nami jednoducho vybabral. Keby povedal letuške hneď na začiatku, že sa cíti zle, mohli sme núdzovo pristáť a on by dostal lekársku pomoc, akú potreboval. Namiesto toho sa to celé skončilo mojím čudným uvedomením o tom, že niekto zomrel na palube lietadla. Takto sa jeho smrťou museli zaoberať všetci cestujúci. Len preto, že nebol schopný sa postarať o svoje zdravie," sťažuje sa užívateľ.

Zdroj: Getty Images

Priznáva však, že jeho reakcia mohla byť prehnaná a teraz chce vedieť názor ostatných užívateľov. Väčšina z nich sa priklonila k názoru, že si takúto reakciu mohol naozaj odpustiť. "Aké bezohľadné! Niekto išiel na palube na WC a zomrel a tebe to pokazilo let. Ten to muž ti to určite urobil schválne," napísala ironicky jedna osoba. "Toto je tá najsmiešnejšia vec, o akej som kedy čítal. Choď na terapiu," odkazuje ďalšia. Iný užívateľ ale podotkol, že hnevom niektorí ľudia reagujú na prežitú traumu, čo je úplne normálne. "Hnevajú sa, pretože majú pocit, že mohli smrti zabrániť a zároveň sa im nepáči, že prišli do priameho kontaktu so smrteľnosťou," vysvetlil.