FOTO z diskotéky je hitom: Pozriete na mladíka a hneď vám je jasné, čo robil s dievčinou vedľa

Fotografie z diskotéky Mosh v anglickom Leicesteri sa stali hitom internetu. Keď sa prvýkrát objavili na Twitteri, užívatelia si na jednej z nich všimli malý detail, na ktorom sa nevedia prestať smiať. Fotka zachytáva mladíka, ktorý sa nadšene usmieva do kamery. Predtým sa ale zdanlivo zblížil s dievčinou stojacou po jeho ľavici. Svedčia o tom odtlačky samoopaľovacieho krému na jeho tvári, ktorým je natretá dotyčná slečna.

Need a night out in mosh ASAP pic.twitter.com/k3zxujvZeD