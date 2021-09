KORONAVÍRUS Jasné odporúčanie expertov: Na tieto miesta nechoďte ani vtedy, keď dostanete tretiu dávku

Výskum za posledné mesiace ukázal, že zatiaľ čo vakcíny chránia pred závažným priebehom ochorenia COVID-19, čas aj variant delta mali určitý vplyv na ich celkovú účinnosť. Ale aj napriek dohadom o potenciálnej tretej dávke vakcíny niektorí virológovia v dôsledku nárastu infekcií odporúčajú zachovať určité opatrenia, ako napríklad nosenie rúšok a vyhýbanie sa určitým miestam.

Epidemiologička z Floridskej univerzity Cindy Prinsová pre Business Insider uviedla, že ani prípadné zaočkovanie treťou dávkou jej stále nebude stačiť na to, aby sa nebála chodiť do uzavretých reštaurácií. "Tretia dávka by bola skvelá, ale nemyslím si, že by ma okamžite vrátila k aktivitám, ktoré považujem za rizikové," povedala s tým, že čaká, kým komunita, v ktorej žije, nedosiahne nižší prah denných prípadov nákazy. "Chcela by som, aby sme dosiahli hranicu desať prípadov na 100 000 obyvateľov," doplnila.

Zdroj: Getty Images

Ak sa dá, stravujte sa len vonku

Podľa Prinsovej by k zníženiu dennej infekčnosti v jej komunite pomohlo očkovanie aspoň 85 percent obyvateľov. A nie je sama, kto presadzuje toto opatrenie. Interiérové stolovanie je rizikom, na ktoré upozorňujú mnohí odborníci na vírusy. V rozhovoroch s takmer tridsiatimi epidemiológmi, imunológmi a infektológmi v USA, ktoré prebehli v auguste, až 67 percent z nich uviedlo, že v interiéri nebudú jesť vôbec. Namiesto toho uprednostňujú stravovanie vonku. Podľa Saskie Popescuovej, epidemiologičky infekčných chorôb z Univerzity Georga Masona vo Virgínii môže byť riziko stravovania vo vnútorných priestoroch pre každého iné.

Zdroj: Getty Images

Podľa expertov existujú tri faktory, ktoré by ste mali zvážiť predtým, než sa rozhodnete, či budete jesť v reštaurácii: váš stav očkovania, úroveň prenosu vírusu vo vašej komunite a vaše osobné hodnotenie rizika. Pri tom poslednom by ste mali zvážiť, či nie ste imunokompromitovaní alebo bývate s niekým, kto je viac ohrozený závažným priebehom covidu alebo ešte nemôže byť očkovaný, pravdepodobne kvôli veku. "Byť vnútri je vysoko riziková aktivita, pretože jete a pijete. Nemáte nasadené rúško. Je tu kopa ďalších ľudí, ktorých stav očkovania v skutočnosti nepoznáte a ktorí sú tiež nemaskovaní. Ste tam dlhší čas. Pozerám sa na všetky tie veci, a tak sa rozhodujem informovane. Nie je to teda čiernobiele," dodala Popescuová.