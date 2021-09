VIDEO Na muža (75) zaútočil o tretej ráno medveď: Neuveriteľná reakcia, takto šelmu odplašil preč

V piatok 17. septembra krátko po tretej hodine ráno odparkoval doručovateľ novín svoje auto a vybral z neho noviny, ktoré sa chystal vhodiť do schránok obyvateľov v mestečku Katagami v severojaponskej prefektúre Akita. Práve keď stál pred jedným z domov, zozadu na neho niečo zaútočilo. Keďže bola ešte tma, útočníka nevedel identifikovať, tak sa mu v prvom rade snažil ubrániť a začal ho kopať. V jednom momente sa Japonec dokonca opýtal: "Kto, do pekla, si?"

Odpovede sa ale nedočkal. Nebolo to však kvôli tomu, že by páchateľ nechcel odhaliť svoju identitu, ale preto, že to bol medveď, informoval denník Japan Today. "Mal som na rukách pracovné rukavice, takže som necítil jeho srsť. Myslel som si, že bojujem s človekom. Keď som si uvedomil, že je to medveď, poriadne ma to vystrašilo. Pomyslel som si, že proti nemu nemám žiadnu šancu," opísal senior incident.

Kladenie odporu sa nakoniec predsa len vyplatilo a šelma po chvíli utiekla preč. Muž utrpel zranenia ramena a chrbta, našťastie ale nejde o nič vážne. Po krátkom ošetrení sa vrátil domov a kontaktoval políciu, aby nahlásil, čo sa stalo. O pár hodín neskôr došlo na mieste vzdialenom zhruba 250 metrov od prvého incidentu k druhému útoku medveďa. V tomto prípade napadol 84-ročnú ženu, ktorá taktiež utrpela zranenie ramena. Miestne úrady sa domnievajú, že v oboch prípadoch išlo o to isté zviera. Varovali preto obyvateľov, aby boli obozretní.