VIDEO Lekár radí, ako sa zbaviť štikútky: Nechutná metóda, ktorú by ste nevyskúšali ani za nič

LONDÝN - Štikútanie raz za čas potrápi každého, a to bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzate. Niekedy sa zdá byť priam nemožné zbaviť sa ho. Mladý lekár na TikToku prezradil, čo by ste mali robiť, ak začnete čkať. Niektoré z jeho rád sú skutočne nekonvenčné; podľa jednej z nich totiž môže pomôcť masáž konečníka.

Lekár Národnej zdravotníckej služby Karan Raj jedno zo svojich videí na TikToku venoval štikútaniu, ktoré každý dobre pozná. Prezradil, že najlepším liekom proti nemu je rektálna masáž. Ďalej vysvetlil, prečo je to tak a kto prišiel s takýmto bizarným nápadom. "Čkanie je spôsobené nepravidelnými elektrickými impulzmi v blúdivom nerve. Rektálna masáž stimuluje blúdivý nerv, ktorý je súčasťou parasympatického nervového systému. Zvýšená stimulácia blúdivého nervu pomáha ovládať membránu a potom ukončuje štikútanie."

Ďalej spomenul meno pohotovstného doktora Francisa Fesmira, ktorý objavil tento "čarovný" trik. Fesmire z University of Tennessee College of Medicine za svoj objav získal Ig Nobelovu cenu (americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu) za medicínu. Dokonca publikoval článok s názvom "Ukončenie nezvládnuteľného štikútania prstovou masážou konečníka" v časopise Annals of Emergency Medicine. Stalo sa to po tom, čo ošetroval jedného pacienta, ktorý štikútal 72 hodín frekvenciou približne tridsať čkaní za minútu. Najprv vyskúšal celé množstvo rôznych pohybov vrátane ťahania jazyka a masáže dutín, ale žiadny z nich nefungoval.

Fesmire, ktorý bol počas svojho života uznávaným odborníkom na infarkt myokardu, si neskôr spomenul, že predtým čítal o digitálnej rektálnej masáži, kedy vloženie prstov do konečníka pacienta pomohlo spomaliť búšenie srdca. Fungovalo to, ale namiesto použitia techniky na každého pacienta lekár odporučil, aby to každý skúsil orgazmom, pretože ten má za následok silnú stimuláciu blúdivého nervu.

Zdroj: Getty Images

Ako vysvetlil Karan, hlavnou príčinou čkania je prehĺtanie vzduchu, prirýchle jedenie, fajčenie alebo žutie žuvačky. Tiež sa vám môže štikútať, ak budete veľa jesť a dráždiť tak membránu. Čkanie sa niekedy považuje za reflex, ktorý má chrániť človeka pred udusením. Ak ale nemáte chuť vyskúšať masáž konečníka, tu je niekoľko ďalších spôsobov, ako sa môžete zbaviť otravného štikútania:

Vypite pohár vody veľmi rýchlo

Zadržte dych tak dlho, ako môžete

Dajte si štipku soli pod jazyk

Vytiahnite jazyk

Kloktajte ľadovú vodu

Nájdite niekoho, kto vás vystraší

Zahryznite sa do kúska citrónu

