Vedci chcú na Zem vrátiť obra z doby ľadovej! Ekológ varuje, to je to posledné, čo chceme urobiť

Podľa nového vedeckého projektu, ktorý vedie George Church z Harvardovej univerzity, by sme mohli už o šesť rokov zažiť triumfálny návrat mamutov srstnatých. Na našu planétu by sa tak vrátil druh, ktorý vyhynul zhruba pred 10 000 rokmi. Myšlienku podporuje americká spoločnosť pre biologické vedy a genetiku Colossal, ktorú reprezentuje podnikateľ Ben Lamm. Firme sa už podarilo na návrat prehistorického obra vyčleniť 15 miliónov dolárov.

Zdroj: thinkstock.com

Chceme vytvoriť slona, ktorý sa bude správať ako mamut

Nadšenci projektu dúfajú, že sa im týmto spôsobom podarí zachrániť slona ázijského, ktorého geneticky upravia tak, aby bol schopný prežiť v drsných podmienkach arktickej stepi, kde by mohol obnoviť degradované prostredie a bojovať proti niektorým dôsledkom klimatických zmien. Podľa odborníkov by krížence mamuta a slona mohli likvidovať stromy, čím by podporili zväčšovanie trávnatých plôch, ktoré udržujú chladnú pôdu. Cieľom projektu teda nie je pokus o stopercentné naklonovanie kópie vyhynutého živočícha, ale získanie druhu s jeho vlastnosťami. "Chceme vytvoriť slona odolného voči chladu, ktorý bude vyzerať a správať sa ako mamut. Nie preto, aby sme sa snažili niekoho oklamať. Dôvodom je fakt, že chceme niečo, čo funkčne zodpovedá mamutovi," vysvetlil Church.

Hybridné druhy by dokázali prežiť pri teplote - 40 stupňov Celzia a podľa slov genetika budú vykonávať všetky činnosti prirodzené pre mamuty, čiže predovšetkým likvidovať stromy. Na vytvorenie hybridu slona a mamuta potrebujú vedci najskôr sekvenovať genóm mamuta srstnatého zo zachovaného exemplára získaného napríklad zo zamrznutého permafrostu. Následne ho porovnajú s genómom ázijských slonov, aby identifikovali tie časti DNA, ktoré kódujú mamutie adaptácie na chladné podnebie, akými sú chlpy, tukové vrstvy a krv odolná voči chladu. Tento užitočný genetický materiál by mohol byť potom pridaný do kmeňových buniek slona ázijského pomocou technológie CRISPR-Cas9 a implantovaný do vajíčka, ktoré bude stimulované do embrya a donosené buď v náhradnej matke slona alebo v alternatívnych podmienkach.

Zdroj: TASR/AP

Experiment môže mať neočakávané následky

O praktickej stránke ako aj o etike návratu vyhynutých druhov sa v odborných kruhoch diskutuje už viac ako desaťročie. Niektorí odborníci si nie sú istí, či je práve vytváranie hybridov slonov a mamutov najšťastnejší spôsob, ako obnoviť arktickú tundru. "Realizácia geoinžinierstva v arktickom prostredí mamutmi nie je pravdepodobná. Rozsah, v akom by musel byť tento experiment vykonaný, je obrovský. Hovoríte o státisícoch mamutov, ktorých gravidita trvá 22 mesiacov a 30 rokov, kým dorastú," uviedla evolučná biologička Victoria Herridgeová z londýnskeho Prírodovedného múzea.

Skepticky sa k projektu vyjadril aj ekológ Gareth Phoenix a pripomenul, že aj keď na zastavenie zmeny klímy potrebujeme množstvo rôznych prístupov, musíme iniciovať zodpovedné riešenia, aby sme sa vyhli škodlivým následkom. Podľa neho by boli tieto živočíchy obrovskou výzvou pre Arktídu, kde prežívajú rôzne ekosystémy. Ekológ poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť po zaradení hybridov slona a mamuta do rovnováhy kolobehu tohto systému, čo môže priniesť neočakávané následky. "O lesnatých arktických oblastiach vieme, že stromy a mach sú kritické pre ochranu permafrostu. Takže ich odstránenie je posledná vec, ktorú je potrebné urobiť," skonštatoval.