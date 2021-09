VIDEO Vodič neveril vlastným očiam, keď zbadal okoloidúce auto: Tú šialenosť musíte vidieť!

LONDÝN - Vodič prišiel s kreatívnym, no nebezpečným trikom, ako predísť pokute za nefunkčné stierače na aute. Všimol si ho jeden z užívateľov TikToku, ktorý inovatívnu metódu zvečnil vo videu. Ľudia priznali, že neznámy šofér je génius. Muži zákona ale tvrdia, že by ste si z neho rozhodne nemali brať príklad.

Stephen Keeling si nedávno počas jazdy všimol auto, ktoré malo okolo stierača na čelnom skle uviazanú bielu šnúru. Tou zvnútra vozidla ovládal neznámy vodič samotný stierač. Na videu vidno, ako ťahá za šnúru, aby sa stierače pohybovali vždy, keď predné sklo potrebovalo vyčistiť.

Týmto spôsobom sa muž zrejme snažil vyhnúť pokute za nefunkčné stierače, no v konečnom dôsledk ho môže tento "zlepšovák" stáť oveľa viac. "Existuje možnosť, že polícia to bude považovať za nebezpečnú jazdu a môže za to uložiť pokutu vo výške sto libier (117 eur) na mieste. Ak sa prípad dostane na súd, maximálna pokuta sa zvýši až na 5000 libier (5 855 eur)," vysvetlili britskí odborníci zo skupiny The Windscreen Company Group.

Keeling, zmätený tým, čoho bol svedkom, publikoval svoje video na TikToku, kde ho videli už milióny ľudí. "Tak to to je geniálna inovácia," okomentoval zábery jeden z užívateľov. Ďalší sa podelili so svojimi skúsenosťami a príbehmi, keď sa im pokazili stierače. "Z Brum do Sheffieldu som držal stierač v ruke a tá, vystrčená cez okno, celú cestu stierala dole vodu. Zlá noc," uviedol jeden mladík. Napriek inovatívnemu spôsobu stierania by si mal vodič v každom prípade nechať čo najskôr pre vlastnú bezpečnosť opraviť stierače.