VIDEO Dovolenkár nachytal vodičov! Vyliezol na rýchlostný radar a... to je naozaj blázon

TOWYN - Pravdepodobne každý by pri záblesku rýchlostného radara spustil nohu z plynu. Výnimkou nie sú ani títo vodiči, ktorí sa však stali obeťami žartíku. Kým muž so svojou manželkou čakal na pizzu, rozhodol sa trochu si z motoristov vystreliť. Odvtedy sa ich video stalo hitom internetu.

Zábery pochádzajúce z rekreačného parku Lyons Winkups v Towyne v severnom Walese zachytávajú dovolenkára Johna Westlakea (38), ako lezie hore na zadnú stranu radara. Následne svojím mobilom svietil na okoloidúcich vodičov, ktorí si mysleli, že prístroj zachytáva ich rýchlosť.

John si v tom čase užíval prázdniny so svojou manželkou Sarah-Jane, ich dvoma najmladšími deťmi a svojou mamou. Kanadským žartíkom si manželia údajne krátili dlhú chvíľu, kým čakali na objednanú pizzu. John si myslel, že by to mohol byť "zábavný spôsob, ako zabiť čas".

Na veľké pobavenie páru začali autá spomaľovať v presvedčení, že ich zachytil skutočný rýchlostný radar. "Naozaj sme sa smiali. Každé auto, na ktoré som zablikal, spomalilo. Bavilo nás to, kým sme čakali na jedlo. Myslím si, že ľudia k tomu majú vzťah, pretože nikto nemá rád radary," prezradil Brit. Jeho video sa stalo hitom internetu, získalo stovky zdieľaní a pobavilo množstvo ľudí.