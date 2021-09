VIDEO Muža pád Dvojičiek pochoval zaživa: Desivé spomienky, takto sa mu podarilo dostať von

Canavan a jeho kolegovia z maklérskej firmy First Union začali pomaly zostupovať po schodisku. Po ceste míňali policajtov, hasičov a záchranárov, ktorí sa ponáhľali hore, aby pomohli preživším. Zatiaľ čo sa pokúšali rýchlo dostať von, druhé lietadlo narazilo do južnej veže. Tom sa s ďalšími štyrmi kolegami dostal do podzemia Dvojičiek, ktoré bolo plné obchodov. V tej chvíli sa zrútila južná veža, kolaps druhej nastal do tridsiatich minút. "Pamätám si, ako som kričal na ľudí predo mnou, alebo som sa snažil, aby som sa dostal k východu. Neviem, či mi niečo vyšlo z úst, keď som ucítil dve silné rany a potom ma to pritlačilo k podlahe ako chrobáka. Všetko sa zatmelo," uviedol.

Jeho posledné myšlienky patrili nadchádzajúcej oslave synových tretích narodenín a tomu, že nikdy nespozná dcéru, ktorú v tom čase čakal s manželkou. Krátko nato ale v zuboch zacítil štrk a dym a povedal si, že žije. S ďalším, dodnes neidentifikovaným mužom, sa zachránili zrejme preto, lebo cez nich spadol veľký betónový múr, ktorý vytvoril bezpečnú kapsu v hromade skrútenej ocele a trosiek. Začali sa usilovne prekopávať suťou a plaziť hore. Po asi dvadsiatich minútach zbadali malý záblesk svetla a prvýkrát sa nadýchli čerstvého vzduchu. "Pretiahol som sa cez dieru. Bol som odretý od hlavy až k päte, bol som zranený a necítil som nič."

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Lennihan

Ešte niekoľko minút v podzemí a určite by zahynul, keď sa o 10:28 zrútila severná veža. Väčšine Cavanových spolupracovníkov sa podarilo utiecť, štyri ale zomreli. "Neuplynie jediný deň, kedy by som nemyslel na niečo z toho dňa, či už na osobu, zvuk alebo nízko letiace lietadlo. Nikdy to nezmizne, už som sa s tým zmieril. Ľudia mi vravia: "Prekonaj to". Toto ale nie je niečo, čo sa dá prekonať," dodal Tom, ktorý sa plánuje zúčastniť ceremónie k 20. výročiu tragédie.