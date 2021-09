VIDEO Kráska odhalila hrozivý dôvod, prečo by ste nikdy nemali nosiť slúchadlá, keď kráčate sami

NEW YORK - Po tom, čo sa sama dostala do hrôzostrašnej situácie, influencerka vyzvala svojich fanúšikov, aby pri chôdzi nenosili slúchadlá. Pred hotovou katastrofou ju pravdepodobne zachránila neznáma okoloidúca, ktorá si všimla, že mladú ženu prenasleduje muž. Hviezda sociálnych sietí o tom nemala ani poňatia.

Newyorčanka Alyssa sa obrátila na TikTok, aby sa podelila o svoj príbeh. Zároveň varovala ostatných ľudí, aby dbali na jej radu. "Toto video musím nakrútiť, pretože je to dôležité. Najmä keď idete po meste, akým je New York, nenoste slúchadlá, keď niekam kráčate, a zvlášť pokiaľ ste sami, počúvate hudbu cez slúchadlá a nepočujete nič iné, čo sa deje okolo vás, nerobte to. Včera som urobila obrovskú chybu," prezradila.

Influencerka ďalej uviedla, že hovorí z vlastnej skúsenosti, ktorá sa odohrala, keď kráčala domov. Bola len pár blokov od svojho bytu a počúvala video, ktoré jej priateľ poslal na Instagrame. Keďže mala nasadené slúchadlá, okolo seba nič nepočula, a preto si ani nevšimla muža, ktorý ju začal sledovať. Našťastie iná žena v jej blízkosti ho zbadala a upozornila ju na to. Alyssa si vážnosť situácie uvedomila, až keď bola vo vestibule svojho bytového domu. "Jediný dôvod, prečo som ju počula, bolo, že zakričala: ‚Pani! Pani!‘" pokračuje.

Neznámy muž ju totiž prenasledoval až takmer k nej domov a niečo držal vo vrecku. Keď sa otočila, chlap vybehol z budovy. Dievčina následne nahlásila, čo sa stalo, polícii, pričom to označila za jednu z najstrašidelnejších vecí, aké sa jej kedy stali. Od incidentu sa vraj v New Yorku už necíti bezpečne.