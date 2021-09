Trýznivá SPOVEĎ náčelníka newyorských hasičov z 11. septembra: Z tých chlapov som prežil iba ja

Teroristický útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku má stále viac a viac obetí.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Niekedy sa zdá, ako by to bolo včera. Inokedy mi príde, ako by to bolo pred dvadsiatimi rokmi, uvádza Jay Jonas, ktorý je stále členom newyorského hasičského zboru. Niekdajší kapitán vo štvrti Chinatown na Dolnom Manhattane porozprával agentúre Reuters trýznivý príbeh záchrany a prežitia po páde Svetového obchodného centra po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.