Máte radi hotdog? Vedci zistili, o aký čas jeho konzumácia skracuje život: To by ste neverili!

V štúdii publikovanej v časopise Nature Food vedci z Michiganskej univerzity skúmali 5853 potravín obsiahnutých v typickom americkom jedálničku a merali ich účinky v minútach života, ktoré ľudia ich konzumáciou získajú alebo stratia. "Chceli sme vykonať hodnotenie priaznivých a škodlivých účinkov potravín na celú diétu na základe zdravia," uviedol Olivier Jolliet, profesor vied o životnom prostredí a hlavný autor článku.

Výskumníci prišli s indexom, ktorý vypočítava prospešné, resp. škodlivé zdravotné zaťaženie v minútach života spojených s konzumáciou jedla. Vychádza zo štúdie s názvom Global Burden of Disease, ktorá meria chorobnosť spojenú s výberom jedla. "Život sa napríklad skracuje o 0,45 minúty na gram spracovaného mäsa alebo o 0,1 minúty na gram ovocia. Potom sa pozrieme na zloženie každej potraviny a toto číslo vynásobíme zodpovedajúcimi profilmi potravín, ktoré sme predtým vyvinuli," vysvetlil Jolliet.

Zdroj: Getty Images

Jednou z potravín, ktoré vedci zmerali, bol štandardný hovädzí párok v rožku. Jeho 61 gramov spracovaného mäsa viedlo k strate 27 minút života, povedal Jolliet. Keď však zohľadnili zložky ako sodík a transmastné kyseliny, konečná hodnota straty života stúpla až na 36 minút. Konzumácia potravín, ako sú orechy, strukoviny, morské plody, ovocie a neškrobová zelenina, má, naopak, pozitívne účinky na zdravie, zistil výskum.

Zdroj: Getty Images

"Index slúži predovšetkým na to, aby pomohol pri výbere denne spotrebovaných kalórií a aby sme z našich skúseností s jedlom získali maximálny prínos pre zdravie a životné prostredie," poznamenal profesor. "Je to konečná metrika, ktorá vám presne povie, čo je potrebné jesť zajtra, a úplne určí dĺžku vášho života? Nie. Je to užitočná metrika, ktorá vám môže pomôcť urobiť informovanejšie rozhodnutia a zjednoduší identifikáciu a primerané malé zmeny v stravovaní," dodal.

Ak by vám náhodou napadlo, či sa nedá vypočítať, aké jedlo jesť, aby ste sa dožili sto rokov, nie je to to také jednoduché. Podľa profesorky výživy a verejného zdravia na Newyorskej univerzite Marion Nestleovej čísla nemusia byť úplne spoľahlivé. "Zmena stravy tak, aby zahŕňala alebo vylučovala akékoľvek jedlo, pravdepodobne veľa neovplyvní. Rozhodujú predovšetkým diétne vzorce a životný štýl," skonštatovala.