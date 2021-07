Ohromujúce zistenie vedcov: Konzumácia tohto dezertu hneď ráno pomáha spaľovať tuky!

BOSTON - Jesť dezert ako prvú vec ráno môže znieť šialene a mnohých by odradila vidina priberania. V skutočnosti to však údajne má presne opačný efekt. Podľa najnovších zistení môže totiž konzumácia sladkostí počas prvej hodiny po prebudení pomôcť pri spaľovaní tuku a dokonca prispieť k vášmu zdraviu.

Štúdia, ktorá bola koncom júna publikovaná v časopise FASEB Journal, skúmala postmenopauzálne ženy, ktoré konzumovali mliečnu čokoládu do jednej hodiny po prebudení. Vedci zistili, že keď ženy v tomto časovom rozmedzí zjedli sto gramov čokolády, pomohlo to znížiť hladinu glukózy v krvi, spáliť tuk a zmenšiť obvod pása. Ranná konzumácia čokolády mala tiež za následok nižšiu dennú hladinu kortizolu. To podľa výskumníkov súviselo s nižším apetítom súvisiacim so stresom, čo môže čiastočne vysvetľovať lepšiu kalorickú kompenzáciu.

Konzumácia mliečnej čokolády jednu hodinu pred spaním mala rovnako veľa zdravotných výhod. Ukázalo sa, že neskoré nočné občerstvenie v podobe čokolády pozitívne ovplyvňuje spánok a pohybový metabolizmus. Podľa výsledkov výskumu môže byť príjem čokolády v noci "vhodný na výkon ráno počas vysoko intenzívnych cvičení alebo dlhodobých cvičení". Konzumácia čokolády v ranných a nočných hodinách tiež pomohla znížiť hlad a túžbu po iných sladkostiach.

Zdroj: pixabay.com

Štúdia ďalej zistila, že konzumácia mliečnej čokolády v akúkoľvek hodinu neviedla k zvýšeniu hmotnosti, aj keď účastníci zvýšili svoj kalorický príjem. Vedci tvrdia, že načasovanie stravovania môže byť rovnako dôležité ako to, čo jeme. "Naše objavy zdôrazňujú, že nielen ‚čo‘, ale aj ‚kedy‘ jeme, môže mať vplyv na fyziologické mechanizmy, ktoré sa podieľajú na regulácii telesnej hmotnosti," uviedol neurovedec a spoluautor štúdie Frank Scheer z Harvard Medical School v Bostone. "Načasovanie jedla môže mať vplyv na cirkadiánne rytmy a konzumácia vysokoenergetických potravín a jedál s vysokým obsahom cukru, napríklad čokolády, v noci alebo ráno môže mať iný vplyv na cirkadiánny systém, periférne hodiny rôznych orgánov a tkanív a následne na telesnú hmotnosť a metabolizmus," píše sa v záverečnej správe.

Podľa štúdie z roku 2012 publikovanej v časopise JAMA Internal Medicine muži a ženy, ktorí často konzumovali čokoládu, mali v priemere nižší index telesnej hmotnosti (BMI) ako ľudia, ktorí čokoládu konzumovali menej. Vedúca autorka Beatrice Golombová povedala, že čokoládu považuje za rastlinnú potravinu, pretože okrem mlieka a cukru je väčšinou zložená z čokolády a kakaového masla, ktoré pochádza z kakaových bôbov.