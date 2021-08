Dievčina dostala na rande od zákazníka hrozivý odkaz na FOTO: Po jeho prečítaní by ste asi utiekli

Žena menom Hadia prehovorila na Twiteri o svojom zážitku z nedávnej schôdzky. Bola na káve s istým mladíkom a dobre sa bavili, až dokým neodišiel na toaletu. Práve vtedy totiž dostala lístok od ďalšieho muža, údajne geja, sediaceho pri vedľajšom stole, na ktorý napísal: "Príliš veľa výstražných znamení. Uteč do bezpečia."

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note pic.twitter.com/LgIVsrvlwx