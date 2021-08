Mladík na Google Maps hľadal Loch Ness: Namiesto jazera narazil na pikantné FOTO!

Internetovým užívateľom, ktorí sa orientovali na mape Loch Ness, sa naskytol tak trochu desivý pohľad. Namiesto známeho jazera opradeného príbehmi o miestnej príšere Nessie zbadali totiž nahého muža, ktorý si robí selfie v dome s terasou a bazénom. "Naťukal som si do appky Loch Ness, klikol som na street view možnosti a zostal som prekvapený, keď som tam zbadal naháča," napísal jeden z užívateľov.

PUBLIC ANNOUNCEMENT search "loch ness" in Google Maps, and click on the street view (I apologise in advance) pic.twitter.com/fW8cBO8NH5

Domnieva sa tiež, že stránka Google Maps bola jednoducho hacknutá a presmerovaná na inú lokáciu. "Príšeru" si nechtiac pozreli stovky užívateľov. "Ak je toto Nessie, potom si želám, aby ju nikdy nenašli," napísala jedna osoba.

You could see this naked man on the street view exactly in the Loch ness pic.twitter.com/fE9qYHOpLj