FOTO Celebrita Central Parku tragicky zahynula: Ľudia smútia, neprežila zrážku s údržbármi

Sova pásikavá s prezývkou Barry do parku najmä vlani počas pandémie prilákala mnoho amatérskych ornitológov, ktorí si chceli raritný exemplár vyfotiť. Osudnou sa jej však stala zrážka s pickupom údržbárov, keď minulý piatok pri hľadaní potravy lietal nízkou nad zemou, uviedla správa parku. Množstvo ľudí z celého sveta na sociálnych sieťach vyjadrila ľútosť nad tragickým koncom. Twitterový účet venovaný vtákom Central Parku uviedol, že Barry tam bude veľmi chýbať.

We are saddened to learn that our beloved BARRED OWL died last night in an accidental collision with a @CentralParkNYC maintenance vehicle. We will miss her wondrous and beautiful presence in the park. pic.twitter.com/WjgS7cuxJR

Nešťastie sa stalo v piatok okolo pol tretej ráno miestneho času. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že sova pásikavá, ktorá bola milovaným obyvateľom nášho parku, dnes skoro ráno uhynula," napísala na Twitteri nezisková organizácia Central Park Conservancy, ktorá sa o rozľahlý park stará. "Prítomnosť Barryho priniesla toľko radosti a pripomenula nám všetkým, že Central Park je životne dôležitým zeleným priestorom pre Newyorčanov, vrátane voľne žijúcich živočíchov, pre ktorých je domovom," dodala..

Precious memory with a precious subject. The #CentralPark barred #owl looking at her reflection. She was special not just bc she was rare and beautiful, but also bc she had so much personality—and permitted us to see that personality. RIP Barry. #birdcpp #bird #nature #wildlife pic.twitter.com/72zEa0jpgM