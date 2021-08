VIDEO Žena (31) s najväčšími ústami na svete: Neuveríte, čo všetko si do nich dokáže napchať!

NORWALK - Hviezda TikToku si vyslúžila Guinnessov rekord za svoje neuveriteľne veľké ústa. Bez problémov si do nich strčí celé balenie hranolčekov. Všetkým tým, ktorí by sa raz chceli uchádzať o podobný rekord, zanechala takýto odkaz.

Samantha Ramsdellová z Connecticutu je ženou s najväčšími ústami na svete. Nedávno dokonca získala oficiálny certifikát potvrdzujúci toto prvenstvo, čím sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Samantha často ohurovala svojich fanúšikov na TikToku, kde predvádzala veľkosť úst. To ju viedlo k tomu, aby sa pokúsila o oficiálne určenie rekordu. Rozhodca z Guinnessovej spoločnosti ju odprevadil do svojej miestnej zubnej ordinácie v meste South Norwalk, kde zistil, že šírka Ramsdellovej otvorených úst je 6,5 centimetra.

"Byť schopná získať rekord v niečom, čo ma zneisťovalo, je skvelé, pretože teraz je to pre mňa jedna z najväčších a najlepších vecí," vyhlásila 31-ročná Američanka. Na svojom tiktokovom účte má 1,7 milióna sledovateľov. Dokonca už nakrútila aj pár videí s Isaacom Johnsonom, ktorého desať centimetrov široké ústa mu vyniesli rekord v mužskej kategórii.

@samramsdell5 Reply to @sammypiez coming for that title of largest female gape in the world @guinnessworldrecords wish me luck ♬ Castaways - The Backyardigans

"Ak by som mala dať radu niekomu, kto má veľkú časť tela alebo niečo skutočne jedinečné a chce ísť bojovať o titul do Guinnessovej knihy rekordov, povedala by som, choď do toho! Sprav to hrdo a urob z toho svoj najväčší poklad. Je to vec, vďaka ktorej si výnimočný a odlišný od ostatných, ktorí sú okolo," odkázala na záver Samantha.