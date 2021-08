Prebudila som sa a už bola mŕtva: Tínedžerka (†15) zomrela na komplikáciu súvisiacu s COVIDOM

Multisystémový zápalový syndróm známy ako MIS-C spôsobuje zápal v rôznych častiach tela. Lekári zatiaľ nedokážu presne definovať, čo je jeho spúšťačom, ale v poslednom období ním trpia najmä deti, ktoré buď prekonali COVID-19 alebo žili v domácnosti s pozitívne testovanou osobou. To bol aj prípad pätnásťročnej Alyssy Simonsovej zo Severnej Karolíny. Jej najbližší boli v marci pozitívne testovaní na SARS Cov-2, infekciu prekonali takmer bezpríznakovo. Tínedžerka sa však jedného dňa začala sťažovať na bolesti žalúdka a chrbta. Krátko nato skolabovala. V nemocnici jej diagnostikovali MIS-C a po desiatich dňoch prepustili. Po návrate domov však opäť začala mať bolesti, tak sa jej mama rozhodla, že na druhý deň ráno ju odvezie do nemocnice. Alyssa už ale bola mŕtva. "Prebudila som sa, aby som ju skontrolovala, ale už nežila," opísala desivú situáciu Shernett Reeveyová.

