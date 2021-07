VIDEO Matka poslala manželom na romantickom výlete darček: Keď ho otvorili... radšej ho nedostať!

MIAMI - Šesťdesiatročná Dawn posunula vzťah so svojou tridsaťročnou dcérou na neobvyklú úroveň, keď jej darovala neobvyklý darček. Američanka nepripúšťa, že by takým správaním privádzala svoje dieťa do rozpakov a na všetko má aj vysvetlenie.

V epizóde americkej reality šou sMothered televízie TLC Dawn z Floridy zorganizovala romantický pobyt pre svoju dcéru Cher a jej manžela Jareda, pretože chcela, aby si oddýchli od ich osemnásťmesačnej dcéry. Jej predstavy o partnerskom oddychu však nezaskočili len Cher, ale aj divákov. Po príchode do dovolenkového domčeka totiž dvojicu na terase čakalo malé prekvapenie s venovaním od Dawn, ktorá im k pozdravu pribalila vibrátor, masážny olej a bič.

Zdroj: Youtube/TLC

Jared uviedol, že sa cítil dosť nepríjemne zo svokrinho darčeka. Nie je to zďaleka prvýkrát, čo Dawn prejavila záujem o sexuálny život svojej dcéry. Pred časom jej darovala sexi spodnú bielizeň, aby jej okorenila chvíle strávené s manželom za dverami spálne. Starostlivá matka sa veľmi zaujíma aj o plnenie manželských povinností dvojice. Podľa nej je dôležité, aby Cher a Jared neboli iba rodičia, ale aj partneri.

Zároveň nepripúšťa možnosť, že tieto jej výstrelky privádzajú mladých do rozpakov. Myslí si totiž, že jej dcéra to má teraz, keď dojčí, ťažké, pretože nemá opatrovateľku. "Obaja potrebujú čas na to, aby boli na chvíľu sami," tvrdí Američanka. Pred kamerou okrem toho priznala, že motívom jej neustáleho rozprávania o sexuálnom živote svojej dcéry je najmä to, že chce, aby do rodiny pribudlo ďalšie vnúča.