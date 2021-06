Tehotná matka zúri: To, čo jej manžel spravil počas futbalových majstrovstiev, sa neodpúšťa

Neznáma žena si poriadne uľavila na stránke Mumset, kde v hneve opísala spolunažívanie so svojím manželom, ktorého momentálne nezaujíma nič iné než Majstrovstvá Európy vo futbale. "Večer si išiel pozrieť futbal do krčmy. O desiatej som išla spať, keď ma zobudil rámus. Myslela som si, že nebude viac ako pol jedenástej, no v skutočnosti bolo už päť hodín ráno," píše s tým, že majú už ročného syna a čakajú ďalšie dieťa.

Najviac však Britku vyviedlo z miery, že mu predtým oznámila, že si chce po dlhom čase vyraziť von na obed, tak aby počítal s tým, že bude strážiť syna. "O jedenástej chcem ísť von. Ale on je úplne mimo a pre okolitý svet takmer mŕtvy." Uviedla aj to, že manžel ťahá takúto šnúru už takmer dva týždne. Zmizne do krčmy za kamarátmi a zaujíma ho iba futbal. Keby vraj nemali deti, bolo by jej to jedno, ale toto už podľa nej nie je fér. "Som naštvaná, pretože som konečne niekam chcela ísť a on mi to pokazil," sťažuje sa.

Po zdieľaní jej príbehu sa užívatelia kriticky vyjadrili na adresu muža a jeho postoj označili za bezohľadný a sebecký. Mnohí tiež uviedli, že bolo od neho nezodpovedné, že bol celú noc mimo domu a vôbec nemal potrebu oznámiť to manželke. Ďalší užívateľ ju však utešoval, že je ešte len 7:45 a do 11.00 sa možno manžel preberie. "Starať sa o ročné dieťa s "opicou" nie je zábavné, ale zvládne to." Iní nahnevanej mamičke odporučili, aby dala manželovi vedľa hlavy hlasný budík.